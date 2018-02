Publican convocatoria para vocales departamentales de justicia

Se conoció la convocatoria para cargos de vocales departamentales de justicia, los interesados deben presentar el formulario en el Consejo de la Magistratura de cada Departamento del país desde el 18 de febrero hasta el 14 de marzo de 2018.

“Dentro el término previsto el o la postulante deberá presentar el formulario electrónico impreso, la documentación mínima habilitante y la documentación de respaldo” en el Consejo de la Magistratura, confirmó la convocatoria conocida.

“La convocatoria se emite para cubrir acefalías y por cumplimiento legal de funciones”, destaca el llamado a los abogados interesados en asumir los cargos vigentes, en el caso de Tarija se informó que hay cinco ítems por llenar.

Entre los requisitos generales se precisan, tener nacionalidad boliviana, haber cumplido deberes militares en el caso de los varones, tener título de abogado en provisión nacional, no tener pliego ejecutoriado en materia administrativa.

No tener sentencia condenatoria ejecutoriada en materia en materia penal, no tener antecedentes de violencia familiar con sentencia ejecutoriada, no estar comprendido en los casos de prohibición e incompatibilidad establecidos en la Constitución.

Tampoco en la Ley del Órgano Judicial, no haber sido destituido por proceso disciplinario por el Consejo de la Magistratura o por el Ministerio Público, estar inscrito en el Padrón electoral, tener Registro Público de Abogado del Ministerio de Justicia y Transparencia.

Hablar al menos dos idiomas oficiales del país, haber desempeñado con honestidad y ética funciones judiciales o haber ejercido la función de abogado en instituciones públicas o privadas durante seis años a partir de la emisión del título en provisión nacional.

La documentación mínima habilitante es una carta de postulación al Tribunal de Justicia que postula, certificado de nacimiento original, fotocopia de la cédula de identidad, Libreta de Servicio Militar o exención en el caso de los varones.

Certificado de no tener antecedentes penales, tampoco pliego de cargo ejecutoriado expedido por la Contraloría del Estado, certificado del Padrón Electoral, título de abogado con mínimo de seis años de antigüedad, entre otros.

La convocatoria conocida deja sin efecto además las convocatorias anteriores, independientemente de las mismas y que no hubieran sido aprobadas para su remisión al Tribunal Supremo de Justicia, debiendo los interesado postularse nuevamente, según la convocatoria.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter