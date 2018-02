Autoridades nacionales no se dignaron ni en contestarle el teléfono al Gobernador de Tarija

El mandatario de los bolivianos Evo Morales Ayma no recibió al gobernador mientras el ministro de Economía, Alberto Guillén Suárez, no contestó al celular. El gobernador Adrián Oliva Alcázar y su delegación buscaron a ambos para preguntarles si seguirán agrediendo a Tarija.

El secretario de Gestión de la Gobernación, Rubén Ardaya, aclaró que buscaron a ambas autoridades, no para pedirles resolver el conflicto de los débitos automáticos de algunos alcaldes, sino para preguntarles si seguirán agrediendo a este Departamento.

La versión de Ardaya está plasmada en una entrevista lograda por NUEVO SUR:

NUEVO SUR (N.S.): Licenciado ¿se han podido reunir con el presidente (Evo Morales) para resolver este conflicto de la Ley de 8% (1% para cada uno de ocho municipios de Tarija, excepto los tres del Gran Chaco)?

RUBÉN ARDAYA (R.A.): Haber, dos cosas, no hemos viajado para resolver la Ley del 8%, sino más bien para consultar si van a seguir agrediendo a Tarija y si va cumplir la ley con respecto a lo que ha significado el débito, entonces ese ha sido fundamentalmente el objetivo, pero no ha querido recibirnos, le hemos llamado también al ministro de Economía y Finanzas y tampoco ha contestado el teléfono, entonces la situación es que no hemos podido comunicarnos ni con el presidente ni con el ministro.

N.S.: ¿Cuál es la situación ahora, qué prevén para delante?

R.A.: Bueno, lo que viene ahora son procesos judiciales, mañana (este lunes) vamos a agotar la vía administrativa y luego ya, creo que pasado mañana empezaríamos con la vía penal, eso se nos ocurre entonces hasta ahora y obviamente esto no deja de lado una acción que vamos al llevar nosotros, que es una acción de inconstitucionalidad abstracta de lo que es la Ley departamental del 8%.

N.S.: Esperan todavía recuperar los 18 millones de bolivianos que se han debitado?

R.A.: Por supuesto, por supuesto, lo que esperamos nosotros es que a través de los procesos que vamos a hacer nosotros, se les obligue a devolvernos esos recursos a la Gobernación.

N.S.: Los alcaldes han manifestado que van a seguir recurriendo al débito y probablemente llegue a 60 millones o 70 millones, ¿qué van a hacer para evitar eso?

R.A.: Por eso a partir de este lunes empezamos nosotros en la vía judicial, entonces seguramente eso va quedar como está y no seguir sacándole plata a la vaca lechera, ¿no? eso va ser lo que va ocurrir.

N.S.: ¿Algo más que desee mencionar licenciado?

R.A.: No, no, no eso nomás, está claro que ha habido violaciones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y bueno, por esa razón van a tener que venir a Tarija, a defenderse de las acusaciones que les vamos a hacer nosotros, eso va ocurrir inmediatamente después…

N.S.: ¿Aún confían en la justicia del país, de Tarija?

R.A.: Nosotros sí confiamos en la justicia de Tarija y eso vamos lo vamos a ver de manera inmediata la próxima semana, seguramente ya vamos a tener nosotros algunas novedades.

Fernando Barral Zegarra

