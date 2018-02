Secretario de la Gobernación: “El Gobierno Central confiscó a Tarija $us 100 millones por Ley de Incentivo Petrolero”

Solamente en el caso de Tarija, hasta ahora, por efecto de la Ley de Incentivo para la exploración petrolera, del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH, el Gobierno logró 100 millones de dólares, de acuerdo con el secretario de Hidrocarburos, Freddy Castrillo.

“Son más de 100 millones de dólares los que están en las arcas del Estado producto de la confiscación de los recursos del IDH solamente en el departamento de Tarija”, confirmó al precisar que a quienes más afecta es a los municipios.

Castrillo criticó a los alcaldes que a diario exijan recursos a la Gobernación, lo que no hacen en el caso de la confiscación del IDH para el incentivo petrolero, que hasta ahora por lo menos no tuvo ningún resultado. “El camino no es bolsiquearnos entre nosotros. No se trata de saquear las arcas del Gobierno departamental a través de diferentes leyes promovidas desde la Asamblea con débitos automáticos que vienen desde el Gobierno central, como lo ocurrido el pasado viernes, se confiscaron 18 millones de bolivianos”, finalizó.

Nuevo Sur

