Ex director de Comunicación de la Gobernación dice que la ALDT no tiene tuición para interpelar a ex autoridades

El ex director de Comunicación de la Gobernación de Tarija, Carlos Saavedra, y la actual directora de Comunicación, Daniela Rodríguez, no asistieron a la sesión de interpelación de la Asamblea Legislativa Departamental, según explicaron porque esta no tiene “tuición para interpelar a ex autoridades y directores”.

“A pesar de la buena predisposición que tenemos de transparentar la información, a pesar de que en más de 10 oportunidades hemos respondido a los PIE con absolutamente toda la información que se ha pedido a la Asamblea Departamental, y a pesar de nuestra voluntad expresada junto con la actual directora de Comunicación, Daniela Rodríguez, de asistir a la interpelación planteada por el asambleísta Mauricio Lea Plaza, hemos recibido un informe jurídico en el cual de manera expresa se establece que la Asamblea Legislativa Departamental no tiene la tuición jurídica para interpelar ex autoridades”, explicó Saavedra

Asimismo, dijo que según el Estatuto Departamental sólo podrán ser interpelados los secretarios departamentales.

“Tampoco puede interpelarse a funcionarios que no sean secretarios departamentales. Este informe jurídico se hace en base a dos documentos que son fundamentales, uno es la declaratoria constitucional a partir de la cual se valida el Estatuto departamental en el cual se establece que únicamente podrán ser interpelados funcionarios de rango inmediatamente menor al gobernador, que en el caso de los Gobiernos autónomos departamentales son los secretarios departamentales”, aseguró y señaló también que, en el Estatuto Autonómico Departamental, en la sección de atribuciones de la ALDT, artículo 57, parágrafo 9, se establece que sólo podrán ser interpelados los secretarios departamentales. “No podrá ser el MAS o sus aliados quienes puedan realizar acciones que ellos consideren pertinentes al margen de la ley, todos debemos regirnos a la ley, absolutamente todos debemos respetar sentencias constitucionales y respetar el Estatuto Autonómico Departamental”, puntualizó.

Finalmente dijo que jurídicamente tienen todos los respaldos necesarios para insistir a esta convocatoria de la ALDT y que por otro lado el ente legislador debería tener claras cuáles son sus funciones

El miércoles, el asambleísta por Unidad Departamental Autonomista (UDA), Mauricio Lea Plaza, informó que para ayer jueves se tenía prevista una interpelación a la Dirección de Comunicación de la Gobernación. “El objetivo de esta interpelación es tratar de corregir políticas institucionales que están siendo mal enfocadas. En este caso hay un enfoque negativo ilegal de parte de la política comunicacional de la Gobernación, que es resaltar la imagen de determinados funcionarios públicos y no así resaltar la imagen institucional”, refirió en esa oportunidad.

Lea Plaza mencionó que hay una Ley departamental, la Ley 103, que define de manera muy clara que la publicidad institucional no debe orientarse a destacar la figura de las autoridades sino de la institución en sí.

MARIELA QUIROGA

