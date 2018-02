Elaboran propuesta que asigne utilidades al Departamento por concepto de industrialización de hidrocarburos

El secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija, Freddy Castrillo, informó ayer jueves que están trabajando en una propuesta de Ley, mediante la cual se asigne un porcentaje de las utilidades generadas por la industrialización de los hidrocarburos a las diferentes regiones del país.

“En octubre de 2017 como Concejo de Departamentos productores, en una de las reuniones que tuvimos en Santa Cruz, hemos hecho un análisis de la realidad que tienen no sólo los departamentos productores, sino todos los departamentos y municipios del país ya que la crisis que afecta a Tarija también afecta a los demás departamentos”, expresó y dijo que en esa oportunidad se plantearon dos alternativas, la primera era que el Gobierno devuelva a las Gobernaciones, a los municipios y a las Universidades los recursos confiscados por la Ley de Incentivos “Recursos que hasta la fecha no tienen ningún resultado positivo y mucho menos se ha devuelto a las Gobernaciones, municipios y universidades en la proporción que el gobierno anunciaba cunado hacía campaña para la aprobación de la ley. 8 veces más las gobernaciones, 5 veces más a los municipios y tres veces más a las universidades, lo cual no ocurrió, ante lo cual hemos propuesto la devolución de los recursos del IDH”, refirió.

La otra propuesta es elaborar un proyecto de ley de distribución de las utilidades generadas por la industrialización de los hidrocarburos. “Esta no ha sido una ocurrencia que no tiene sustento legal, esto está plasmado en el artículo 355 de la Constitución Política del Estado, es un mandato Constitucional que establece claramente en su parágrafo segundo, que las utilidades generadas por la industrialización de los hidrocarburos deberán ser redistribuidas para promover el desarrollo en todas las entidades territoriales del Estado”, agregó.

Sobre los porcentajes que deberán asignarse por las utilidades, producto de la industrialización de los hidrocarburos, dijo que deberán establecerse mediante una ley.

“Estamos construyendo ese proyecto de ley que determine de que forma deberán distribuirse las utilidades que se generan por la industrialización de los hidrocarburos y que de momento van en benefició directo del Gobierno Central”, remarcó y mencionó que en el departamento de Tarija se encuentra la Planta Separadora de Líquidos, los proyectos de generación de energía eléctrica que son generados por la quema del gas que produce Tarija a través de Termoeléctricas. “La procesadora de Urea de Bulo Bulo, que según el ministro genera ya en exportaciones más de 60 millones de dólares. Entre la Planta de Río Grande y la Planta Separadora de Gran Chaco se genera más de 250 millones de dólares, que son las utilidades que generan, de ahí debería llegar algo a todas las regiones y a todas las entidades territoriales del Estado tal como manda el artículo 355, párrafo 2º de la Constitución Política del Estado”, aseveró.

Aseguró que esta propuesta de ley ha sido bien recibida por diferentes sectores en el departamento de Tarija. “Yo escuché a los miembros de la Comisión de Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental, al asambleísta Cesar Mentasti reforzar esta propuesta. Se habló también de la posibilidad de llevar adelante una cumbre departamental para poder construir este proyecto de ley con todos los municipios y todas las instituciones y la sociedad civil del departamento de Tarija”, dijo.

Sobre lo dicho por el Ministro de Hidrocarburos acerca de que este proyecto de ley sería inviable, aseguró que la propuesta de ley se halla enmarcada dentro de lo que establece la Constitución Política del Estado y por tanto el Gobierno debiera atender esta demanda.

El diputado por el MAS, Ignacio Soruco, dijo por su parte que le parece muy buena esta incitativa de que los departamentos productores puedan ser socios de los proyectos de industrialización. “No hemos podido ser socios pese a tener una ley en vigencia, de la Planta Separadora de Líquidos de la Termoeléctrica y ahora esperemos que con una ley nacional que es lo que plantean, se priorice a nivel departamental no solo la ley, sino los recursos cuando se necesiten”, expresó.

Soruco aclaró que para que esta iniciativa prospere debe estar respaldada tanto por aspectos jurídicos, como técnicos y económicos. “En el marco de la nueva ley de hidrocarburos, en un capítulo específico se hace referencia a que las regiones pue den ser socias de los proyectos de industrialización, esta iniciativa tiene que estar respaldada tanto por lo jurídico, como por lo técnico y lo económico y seguramente va ser tratada por los órganos rectores”, finalizó.

MARIELA QUIROGA

