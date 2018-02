Entrega de la Canasta Alimentaria se reactivará la próxima semana

La próxima semana se reactivará la distribución de la canasta alimentaria para los adultos mayores, correspondiente al 2017. El pasado viernes, la Gobernación transfirió a la Subgobernación de Cercado cinco millones de bolivianos, para pagar parte de la deuda con la empresa a cargo de la distribución de los productos.

El subgobernador de Cercado, Johnny Torres, indicó “de las 95 mil canastas que debemos entregar, hemos entregado aproximadamente 72 mil”.

De acuerdo con Torres, los cinco millones de bolivianos se suman a otros cuatro millones y medio, que fueron cancelados anteriormente a la empresa que distribuye los productos para la canasta alimentaria. Con este dato, la autoridad indicó que de 16 y medio millones de bolivianos, nueve y medio millones ya han sido pagados.

Para completar la cantidad mencionada, el subgobernador expresó que harán dos pagos más con recursos provenientes del presupuesto 2018 de la Subgobernación de Cercado.

Agregó que hay un avance físico del 80% y otro financiero del 60%, correspondiente al programa.

Torres dijo que recibió una carta de la Defensoría del Pueblo, por el incumplimiento de compromisos realizados con la canasta alimentaria, pero explicará las razones por las que no se pudo honrar el acuerdo con los beneficiarios al confirmar “no he cumplido, porque no tenía la plata”.

Entrega de la quinua

Tras una denuncia realizada por la Gobernación que puso en duda la entrega de quinua en la canasta alimentaria, para adultos mayores, porque habría estado adulterada o falsificada; la Subgobernación decidió suspender la entrega de ese producto.

Sin embargo, Johnny Torres indicó que la empresa a cargo de la distribución verificó que no hubo adulteración, ni falsificación del producto y se reanudará la entrega de quinua en la canasta alimentaria.

Se repondrá la entrega del producto a los beneficiarios por todos los meses que no recibieron.

Osmar Arroyo

