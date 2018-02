Alcaldes de Tarija dicen que reglamentación de la Gobernación obstaculizará ley del 8%

El presidente de la Asociación de Municipios de Tarija AMT, Álvaro Ruiz, expresó que el contenido del reglamento elaborado por la Gobernación respecto a la Ley del 8% presenta algunas contradicciones con la misma norma, porque pretende que las alcaldías firmen convenios solo con la Gobernación para la ejecución de proyectos en los municipios.

Ruiz dijo que a través de la norma, aprobada en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ALDT, las alcaldías recibirán menor cantidad de recursos económicos para proyectos concurrentes, pero que serán “recursos seguros” y argumentó que en la actualidad no se transfiere el total de los recursos presupuestados para las alcaldías.

Ruiz señaló que el reglamento, elaborado por la Gobernación, pone “trabas” a la aplicabilidad de la norma y complicará la transferencia de recursos económicos y explicó que dentro del reglamento se establece la condición para la firma de convenios intergubernativos destinados a la ejecución de proyectos, a través de la Gobernación únicamente y el Ejecutivo departamental también tendrá que presupuestar una contraparte.

Para Ruíz esa situación no permitirá que, con esos recursos, las alcaldías puedan ejecutar obras con el Gobierno nacional. “Ahí está el discurso contradictorio”, expresó el presidente de la AMT al momento de señalar que desde la Gobernación se indica que no se cuentan con recursos, aunque con el reglamento deberán poner una contraparte, para los proyectos con las alcaldías”, dijo y mencionó que los alcaldes se reunirán en los próximos días y analizarán, de manera minuciosa, el contenido del reglamento de la Ley del 8%, para posteriormente realizar acciones encaminadas a resolver los problemas administrativos y legales.

No descartó que se pueda aplicar el débito automático; sin embargo, Ruíz dijo que primero harán un buen análisis del tema.

Deudas con proyectos concurrentes

El presidente de la AMT y alcalde de Uriondo lamentó que no hayan recibido una respuesta por parte del gobernador, después de haber enviado tres notas donde solicitaron una reunión con la autoridad.

Expresó que son alrededor de 100 proyectos concurrentes, que se encuentran paralizados y ello afecta el desarrollo de las regiones. Luego explicó que de la gestión pasada, de 80 millones de bolivianos, sólo se transfirieron 30 millones.

El 2016 de 103 millones de bolivianos sólo se llegaron a transferir 16 millones a las alcaldías con destino a los proyectos concurrentes.

Remarcó que las alcaldías se encuentran en alerta y que buscan el diálogo con la primera autoridad del Departamento, para resolver esta situación.

Osmar Arroyo

Comparte Facebook

Twitter