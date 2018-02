Ratifican paro cívico nacional para el 21 de febrero

El presidente del Comité Cívico, Juan Carlos Ramos Jurado, al confirmar paro nacional el 21 de febrero en defensa de la Constitución, calificó de mentirosa a la militancia del Movimiento Al Socialismo MAS por su criterio de que se trata del 21-M (de la “Mentira”).

Ramos enfatizó: “Eso es cierto, pero es cierto para ellos, porque ellos son los mentirosos, el pueblo boliviano no es mentiroso y no aceptará a los masistas que nos digan mentirosos cuando ellos son los que le mienten a Bolivia” y pidió revisar las declaraciones del presidente (Morales) y del vicepresidente (Linera) cuando dijeron que sí había el hijo, después que no había el hijo, que estaba enfermito, que estaba muerto. Revisen las declaraciones, los testimonios que están firmados. “Que busquen por todo ellos y vamos a ver quiénes son los mentirosos y quiénes le mienten a Bolivia, diciendo que van a gobernar escuchando al pueblo, que escuchen al pueblo que ya les dijo no, que no escuchen a las huestes masistas”, expresó.

Consultado del otro criterio del MAS que tras el referendo del 21-F está respetándose la Constitución, no está modificándose, se mantiene como fue aprobada originalmente, Ramos respondió. “Reitero son mentirosos, y no les vamos a creer eso”, enfatizó el Ramos.

El dirigente cívico enfatizó “revisen señores del MAS el Artículo siete (de la Constitución) dice la democracia se sustenta por la decisión del soberano, que revisen, el soberano dijo no a la repostulación, punto así de clarísimo”.

Con relación a los anuncios que el MAS también se movilizaría el 21 de febrero, fecha para la que los cívicos del país determinaron un paro de 24 horas con bloqueos, el representante sostuvo que es una clara intención de confrontar la resistencia pacífica. “Eso no está bien, queremos pedir a toda la población que no responda a este tipo de confrontaciones, nosotros saldremos a las calles a defender la democracia, nuestro voto, la libertad del pueblo boliviano”, agregó el cívico.

Asimismo, Ramos informó que están coordinando en todo el país, están sumándose instituciones importantes como es el autotransporte, los gremiales y se prevé una reunión este próximo 14 de febrero en La Paz, para evaluar las tareas encomendadas en la anterior reunión.

El paro movilizado está confirmado para el 21 de febrero, en el caso de Tarija, el paro concluirá con una concentración probablemente en la plaza principal o en la rotonda frente al campus de la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”, para hacer un mitin y se haga un juramento en defensa de la democracia, prosiguió.

