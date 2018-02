Gobernación y ALDT en desacuerdo por la reducción de gastos de funcionamiento

El gobernador Adrián Oliva Alcázar ante preguntas de este diario sobre la nueva escala salarial, respondió que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ALDT tiene que recortar sus gastos y evitar el despilfarro, la bonanza pasó, otras asambleas funcionan con menos dinero, de Tarija por qué, no.

La Comisión de Economía de la ALDT devolvió la propuesta de nueva escala salarial, la Gobernación tras revisar algunos puntos volverá a enviar el documento, ante la necesidad que hay de cerrar este capítulo, con la reducción de los gastos de funcionamiento.

NUEVO SUR (N.S.): ¿La propuesta de escala salarial nuevamente está en la Gobernación?

ADRIÁN OLIVA (A.O.): Vamos a trabajar sobre las observaciones que tengan para volver a remitirla, ésta es una ley que tenemos que aprobarla, podremos discutir todo lo que tengamos que discutir, pero finalmente tenemos que aprobarla, porque responde al cambio institucional que se ha producido en el Departamento y que nos obligue a tomar algunas medidas, espero que avancemos rápido y podamos cerrar este capítulo.

N.S: ¿Qué opinión le merece las observaciones de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, de la Comisión?

A.O.: Es un tema muy sencillo, es difícil hacer recortes; entonces estamos viendo por dónde se hacen los recortes. Nosotros hemos presentado una propuesta y están haciendo unas observaciones, unos planteamientos, lo discutiremos y seguiremos, pero es un tema donde hay que tomar decisiones.

N.S.: ¿Debe recortarse el presupuesto de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, los salarios de los asambleístas, por ejemplo?

A.O.: Debería ser consecuencia lógica, si el Ejecutivo está recortando sus ingresos, también debe recortar sus gastos, el Legislativo debería recortar sus gastos porque también se han recortado los ingresos del conjunto del Gobierno departamental, está bien, discutamos dónde recortar, eso yo lo puedo entender, no vayan a pensar que son decisiones fáciles de tomar, hay que entender el momento, yo no busco que esto nos genere un debate, discutir, analizar y finalmente encontrar acuerdos. Lo que tiene que pasar es que tenemos que avanzar lo más pronto posible, porque hay que cerrar este capítulo hay demasiadas cosas por hacer y no podemos estar con esta ley de manera indefinida.

N.S.: ¿En qué proporción debería recortarse la Asamblea su presupuesto, sus salarios?

A.O.: Yo no quiero hablar de los salarios, estoy proponiendo como gobernador que se recorte el salario del gobernador y del Ejecutivo departamental, dejo al Legislativo que tome una decisión, yo estoy tomando una decisión en lo que a mí me toca como ejecutivo departamental. Segundo, la Asamblea de Tarija debería funcionar de manera proporcional a otras Asambleas del país, no puede ser que haya Asambleas que funcionen con menos recursos y de Tarija funcione con mucho más recursos, debería haber una lógica, si las otras ocho Asambleas funcionan con menos recursos, por qué la de Tarija tiene que funcionar con más recursos, si los ingresos de Tarija ya no son de la época de la bonanza, entonces por qué la Asamblea tiene que seguir funcionando como si estuviéramos en bonanza y tuviéramos que despilfarrar la plata como se ha despilfarrado en el pasado; parte del problema es que se gastaba la plata mal, porque debía ir a inversión y se gastaba en funcionamiento, se ha hecho que el aparato burocrático de la Gobernación sea muy grande y eso tiene un costo, antes se lo pagaba, como había tanta plata, pasaba disimulado el pago, como que se podía superar eso, pero ahora la situación es diferente.

REVOCATORIO

Sobre el pedido que hicieron de revocarlo del mandato, respondió que se somete a las reglas de la democracia, “me someto a la Constitución, eso es lo que nos toca, ¿no?, no deberíamos estar discutiendo, no puede discutir una norma, si la cumplo o no la cumplo”.

“Si yo empiezo a discutir la Constitución estoy dando un mal ejemplo, yo me someto a la Constitución, está vigente, me someto a la ley. Yo me someto”, remarcó para retirarse de la conferencia de prensa improvisada que proporcionó.

Armella no comparte criterio de Oliva

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ALDT, Sara Armella Rueda, respeta el criterio del gobernador Adrián Oliva, pero no lo comparte, el Gobierno departamental tiene 15% de gastos de funcionamiento, de ese total, la ALDT no gasta ni el 3%.

La Presidenta reconoció que la escala salarial actual se aprobó el 2010, si pretende modificarse tiene que aprobarse la nueva escala. También es falso que no pueda haber salarios mientras no se apruebe la nueva escala, la ley no es retroactiva.

Hay un presupuesto aprobado para la Gobernación y la ALDT, esta última es de 28 millones para el 2018. El ente legislativo departamental pidió una propuesta técnica, no política, por eso se devolvió a la Gobernación, que volverá a enviar su propuesta actualizada.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter