Alcalde paceño no teme el revocatorio patrocinado por el MAS

El Movimiento Al Socialismo MAS está promoviendo los revocatorios de autoridades en diferentes puntos del país, de acuerdo con el alcalde de La Paz, Luis Revilla Herrero, al declarar que no teme ser revocado porque la gente no quiere inestabilidad, por lo menos para su jurisdicción.

“No temo ser revocado, en absoluto, porque tenemos apoyo de la gente, la gente no quiere inestabilidad para La Paz, no quiere perjudicar sus proyectos”, sostuvo al admitir que promueven su revocatorio gente que tiene militancia política declarada.

“El partido de Gobierno, el MAS, están promoviendo el revocatorio y a mí me apena, porque el Gobierno en lugar de bajar un poquito las aguas después de la confrontación con la gente por el (nuevo) código penal, promueve inestabilidad en los municipios”, Argumentó el burgomaestre paceño.

Para Revilla es un error gravísimo que le puede salir al revés, el Gobierno debería bajar las aguas, generar espacios de concertación y dedicarse a hacer gestión en lugar de perjudicar a todas las autoridades de todo el país con revocatorios que anuncia hacer.

Sobre el anuncio del MAS de movilización el 21 de febrero con el argumento de que es el 21-M (de la mentira), Revilla respondió que hubo una decisión soberana el 21 de febrero de 2016 que votó NO a la repostulación de Evo Morales Ayma. “Todos deberíamos aprender a respetar las decisiones de la mayoría como en este caso del 21-F, en todo el país se llevará adelante una serie de movilizaciones para reivindicar los resultados del 21-F y La Paz será parte de esas actividades”, sostuvo.

Consultado si el 21 de febrero ganó la mentira como afirma el MAS, Revilla respondió que no es así. “Eso es creer que la gente es estúpida, que se deja llevar por las redes sociales, no, la gente razona, piensa, evalúa y decide y ha decidido que Evo Morales sea candidato. .Otra cosa es que el Gobierno pretenda desconocer esos resultados, pero es una cosa diferente, acotó al lamentar que pese a toda esta negativa del pueblo, el presidente siga intentando repostular, está generando confrontación. El presidente tiene todas las posibilidades de salir por la puerta grande, de terminar su gestión de manera adecuada, de generar concertación y no de insistir con una repostulación con la que la gente no está de acuerdo, ese es el problema”, expresó.

Sol Bo (Soberanía y Libertad Bolivia) que es la organización política de Revilla, este viernes inició el recojo de firmas de ciudadanos en Tarija, como en el resto del país para crear un nuevo partido político, precisa 130 mil firmas, en toda Bolivia.

Firman convenio para apoyar venta de uva

El gobernador Adrián Oliva Alcázar y el alcalde de La Paz, Luis Revilla Herrero, junto al subgobernador de Uriondo, Ariel Ortega, firmaron un convenio de cooperación para ampliar la venta de uva tarijeña en el mercado paceño.

“A partir de ahora y con la formalización de este trabajo vamos a poder hacer actividades mucho más regulares, más seguidas, de coordinación con tiempos, con cronogramas, para los productores”, expresó el alcalde paceño Luis Revilla.

El subgobernador destacó el acuerdo y agradeció las posibilidades de mercado que se abren para los productores de uva de Tarija, rubro considerado de mucha importancia, después de la producción de hidrocarburos en varias provincias.

El gobernador Adrián Oliva al agradecer la cooperación, para ampliar el mercado de la uva tarijeña, informó que con la subgobernación encaran un proyecto para incorporar más de tres mil 500 nuevas hectáreas con riego para la producción de uva.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter