Campesinos amenazan con movilizaciones si no se se le transfieren recursos a la Sub Gobernación de Cercado

El sector campesino de Cercado, en ampliado de emergencia, determinó realizar movilizaciones a partir de marzo si es que la Gobernación no cumple con la transferencia de recursos económicos a la Subgobernación de Cercado, hasta el 19 de febrero, para reactivar los proyectos que se encuentran paralizados en el área rural.

La secretaria de Autonomía de la Central de Campesinos de Cercado, Marcela Guerrero, informó que se reunieron en pasado domingo en un ampliado provincial que trató los proyectos paralizados a cargo de la Subgobernación de Cercado, “indicaron que existen deudas por cancelar”.

La dirigente dijo que la Gobernación no transfirió recursos económicos a la Subgobernación de Cercado, que estaban establecidos en el presupuesto del año pasado.

El subgobernador de Cercado, Johnny Torres, explicó que la Gobernación tiene una deuda flotante de nueve millones de bolivianos y debió haber transferido recursos de diciembre hasta el ocho de enero de este año, pero el Gobierno departamental no cumplió; lo mismo pasó con los recursos de enero, que debieron transferirse en los primeros días de este mes.

Guerrero indicó que debido a la falta de recursos económicos está en riesgo varios programas del área rural. Mencionó el caso de los tanques flexibles, que por compromisos no cumplidos la empresa pretende venderlos en Potosí.

Torres reiteró que la empresa propuso a la Subgobernación rescindir contrato, por la deuda que no fue cancelada y señaló que también se pone en riesgo el proyecto de riego tecnificado, el programa agrícola y la entrega de semillas.

La autoridad remarcó que a través del programa de trigo se entregó 100 quintales al sector productivo destinados a la siembra de 50 hectáreas; sin embargo, se tuvo que realizar un acuerdo con el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal INIAF, para un crédito, hasta que se pueda regularizar el pago de la deuda.

Similar situación estaría ocurriendo con la producción de frutilla. Torres dijo que 80 mil plantas de frutilla deben entregarse a los productores, “tienen que ser plantadas ahora, no después”, expresó el subgobernador al señalar que el calendario agrícola no coincide con el calendario administrativo.

Deudas de la Subgobernación

Johnny Torres indicó que la Gobernación sólo depositó un millón de bolivianos, lo que dejó un hueco financiero de nueve millones.

Con esos recursos se pretende destinar 5,4 millones de bolivianos al programa de la canasta alimentaria, el resto para los programas agrícola artesanal y riego tecnificado, pero no pudieron cancelarse hasta la fecha pese a que ya estaba inscrita la deuda flotante en el presupuesto de este año y expresó que la situación de las finanzas en la Gobernación provocó que ni siquiera se pueda cumplir con los salarios del personal de la Subgobernación.

Torres dijo que hicieron las gestiones necesarias con autoridades de la Gobernación, desde enero, para que se puedan reactivar los proyectos que se encuentran paralizados.

Explicó que se concluyó el 2017 con varios meses de desfase económico, que regularmente se transfiere entre 3,5 y cuatro millones de bolivianos por mes a la Subgobernación; sin embargo, hay meses que no se transfieren recursos y para el siguiente mes no se puede recuperar esos recursos.

Canasta alimentaria

La secretaria de Autonomía de la Central de Campesinos de Cercado mencionó que, según el informe de la canasta alimentaria, se le debe a la empresa a cargo de la distribución de los productos alrededor de diez millones de bolivianos.

Señaló que el sector de los adultos mayores anunció el inicio de una huelga de hambre por esta situación. El sector campesino también tomará determinaciones y las medidas de presión que asumirá por este programa.

Nueva escala salarial

“La Gobernación se bloquea sola”, señaló el subgobernador al mencionar que desde el nivel central se emitió un decreto departamental para prohibir la contratación de personal en el Gobierno autónomo departamental de Tarija, hasta que se tenga aprobada la nueva escala salarial, el tema se trata en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ALDT.

Para Guerrero esta situación, sobre la contratación de personal, está perjudicando a varios programas de la Subgobernación de Cercado.

Torres explicó que se tiene obras con la Unidad de Proyectos Especiales UPRE, si bien no están poniendo recursos económicos tienen que disponer de la supervisión y un ingeniero de planta; pero como no se renovaron contratos del personal, por el Decreto de la Gobernación, no se pueden firmar planillas de avance para que se cancele por la obra, “la parálisis a la que somete la Gobernación es casi total”. “No hay ningún programa, estamos en una situación desesperante”, dijo el subgobernador al resaltar que el 80% del personal de la institución trabaja con contrato o son eventuales.

Osmar Arroyo

