SEDES efectuará campaña de prevención contra el VIH-SIDA en carnaval

El Director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Paúl Castellanos, dio a conocer que desde su instancia efectuarán una campaña masiva de prevención contra el VIH/Sida durante el carnaval, de modo tal que repartirán preservativos en días específicos con el objetivo de precautelar la salud de la población y especialmente de los jóvenes, que a consecuencia del excesivo consumo de alcohol en esta época son los más propensos a contraer enfermedades de transmisión sexual.

“Lo que nosotros hacemos en estas épocas en general, es una serie de recomendaciones, trabajamos también con la dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, para reforzar un poco en cuanto a comunicación y recordarle a todas las personas que no es bueno el consumo de bebidas alcohólicas, yo creo que todos tenemos una cultura de alegría aquí en Tarija, nos queremos divertir en estas fiestas, pero hay que tratar los excesos , lo más triste sería para una madre o padre tener que lamentar algún accidente. Tiene que ser un carnaval tranquilo, en el que todos recordemos lo que hemos hecho, porque todo tiene sus consecuencias y por ello estamos trabajando en la prevención del VIH Sida”, dijo Castellanos.

En este sentido, Castellanos instó a toda la población a tener una conducta responsable a lo largo del carnaval, pero sobre todo con el excesivo consumo de alcohol, a su vez informó que el personal del Sedes repartirá preservativos, puntualizando que es fundamental que las personas empiecen a tomar conciencia y sepan cuidar de sí mismos, empezando por tomar en cuenta los diferentes métodos de prevención y más aún si estos son gratuitos, como en este caso que serán prácticamente regalados.

“Aquí no hay que tener una doble moral, no es que si damos el preservativo a una persona es decirle o incitarle a que vaya a tener una relación sexual, simplemente hay que trabajar en la responsabilidad, si vas a tener una relación sexual, con el uso correcto del preservativo puedes evitar contagiarte de VIH/Sida o contagiar, y no solamente eso, todos sabemos que hay otras enfermedades de contagio sexual y también se evitan los embarazos de manera irresponsable y sin programación alguna”, dijo Castellanos.

El director reiteró que como sector de salud, apoyan la accesibilidad porque muchas veces no hay la disponibilidad de los preservativos, subrayando que las personas al estar en el momento de alcohol y la alegría no miden las consecuencias de lo que puede pasar.

“Vamos a insistir a la población a cuidarse, vamos a regalar los preservativos para que quienes vayan a tener relaciones sexuales sean responsables. A veces es difícil porque cuando uno no habla del problema la percepción del riesgo, disminuye y lamentablemente no todos los medios de comunicación como en este caso el diario Andaluz el día de hoy, nos dan este tipo de cobertura y uno tiene que decirle a la gente que los casos están incrementando, esta epidemia sigue vigente en nuestro país”, dijo Castellanos.

En este entendido, Castellanos lamentó que a nivel nacional, los casos de VIH/Sida no empezaron a decrecer, subrayando que en otros países de Europa la gente ya ha sido consciente de que tiene que cuidarse, con la única forma efectiva que es el preservativo.

De este modo acotó que existen algunas personas bastantes moralistas que recomiendan no usar el preservativo, sin embargo, enfatizó que el Sedes hace caso omiso a las mismas motivo por el cual son tajantes con la prevención, para que por ende se pueda cortar de una vez por toda la cadena del VIH/Sida a través del preservativo.

“Hay que trabajar en la responsabilidad de los jóvenes, porque eso también es paralelo, ya que ellos por experimentar bajo los efectos del alcohol pasan este tipo de situaciones, creen que están enamorados y lamentamente no es así, y no piensan en qué pasará después, o cuales son las consecuencias, para esto es importante que les demos un preservativo y ellos algún día nos van a agradecer el hecho de no haberse contagiado de Sida o que una niña no se embarazó a los 14, 15 años, porque al Sedes le preocupa la cantidad de embarazos adolescentes y eso es cien por ciento irresponsabilidad ”, dijo Castellanos.

Por su parte, el responsable del programa VIH/Sida del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Romero, aseveró que dicho programa tiene tres pilares de atención, prevención, diagnóstico y el tratamiento. Fundamentalmente trabajan en tres o cuatro enfermedades de transmisión sexual, destacando que la mayoría son curables y se pueden atender en centro de salud primarios.

“Sífilis, Gonorrea, Tricomoniasis, son las más comunes y con un tratamiento incluso de un día pueden ser tratadas, enfocamos nuestro trabajo en enfermedades que son mortales y que algunas no tienen cura ni prevención biológica, como el VIH, tenemos equipos que se dedican a la prevención primaria que es informar, formar a jóvenes principalmente con conocimientos básicos para que puedan difundir las formas de prevención”, dijo Romero.

Romero acentuó que el VIH, es una enfermedad incurable, que la única forma de prevenirla evitando su transmisión vía sexual, es el preservativo, por lo que desde su unidad trabajan en la distribución de preservativos con información.

“Primero informamos al joven de que se trata y como va a prevenir la enfermedad y para eso tienen que tener la disponibilidad de los preservativos, ya estamos hace varios años en estas campañas y en realidad tenemos una campaña permanente ya que empiezan las clases y actuamos en los colegios. Para este carnaval al igual que los otros años tenemos entre 20 a 25 mil condones a disposición para ser entregados durante esta fiesta, empezamos con el jueves de compadres y terminamos en el corso de integración, que termina el domingo de tentación”, dijo Romero.

El responsable resaltó que cuando empezó esta campaña junto con su equipo hace diez años, no había mucha receptividad, es más, había el rechazo incluso de los padres de familia porque comentaban que se fomentaban las relaciones sexuales y demás, sin embargo, hoy en día los jóvenes como también los propios padres de familia tienen mayor aceptación con la campaña de prevención.

“ Con el tiempo hemos visto que la campaña ya ha tenido sus frutos, está dando resultado, la gente ya acepta y demanda, hasta los padres de familia vienen a pedir que les demos los preservativos y los jóvenes reciben y están informados, todavía falta mucho por caminar pero creo que estamos en la senda correcta”, dijo Romero.

Romero añadió que las cifras de VIH/Sida a nivel mundial siguen incrementando, debido a que no hay la prevención necesaria por parte de los jóvenes, es una enfermedad que ataca a personas entre 15 y 34 años, el 84 por ciento de los pacientes que sufren de este mal pertenecen a este grupo de edades.

“En Bolivia tenemos normativas que impiden hacer las pruebas de manera irrestricta ya que es voluntaria, en nuestro país desde que empezó el programa hace unos 14 a 15 años, ya hay unas 22 mil personas con sida, en nuestro departamento llegamos a las 470 personas con sida, somos el séptimo departamento con sida del país y Santa Cruz es el que mayor cantidad tiene, casi el 50 por ciento de los casos están en Santa Cruz”, dijo Romero.

María José Oliva Grimalt

