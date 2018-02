La Gobernación plantea tres alternativas para el programa GNV

El dirigente del transporte sindicalizado ’15 de Abril’, Damián Castillo, informó el miércoles que la Gobernación de Tarija planteó tres opciones para reactivar el programa de reconversión a Gas Natural Vehicular (GNV), actualmente paralizado. “Hay tres alternativas que plantea la Gobernación, la primera es mantenerlo como está el programa, convertir al programa en una empresa departamental como la Empresa Tarijeña del Gas, o conformar una empresa mixta con la participación de la Gobernación, la empresa privada o el mismo transporte”, informó a los periodistas.

Agregó que al sector del transporte le interesa que ese programa no se paralice para que se puedan recuperar los recursos del fondo rotatorio, para que pueda ser sostenible en el tiempo. “No se está recuperando al 100 por cien el fondo rotatorio, porque hay más de 3.000 vehículos que se beneficiaron con la conversión gratuita a gas, pero no están aportando al fondo rotatorio, no sabemos si salieron del departamento o qué pasó”, agregó.

Recordó que el fondo rotatorio se crea con los 0,20 centavos, por cada metro cúbico de gas natural que recargan los vehículos en las estaciones de servicio del departamento de Tarija, luego de haber sido convertidos de forma gratuita, con recursos de la Gobernación.

ABI

Comparte Facebook

Twitter