Encuesta sitúa a Evo Morales por debajo de la opción “Ninguno” con sólo 22% de popularidad

El asambleísta de UDA, Luis Pedraza, se refirió ayer a la encuesta realizada a nivel nacional por Estudios y Muestras, para el diario Página Siete, e indicó que con este descenso de 10 puntos en la intención de voto de la población hacia el presidente Evo Morales, la primera autoridad del país no tendría oportunidad en las elecciones de 2019.

“El presidente Evo Morales ha perdido 10 puntos de intención de voto en 3 meses, eso es muy llamativo, es muy grave, eso lo deja sin ninguna posibilidad al propio Evo Morales hacia adelante”, expresó.

En su opinión, sin embargo, en la publicación la forma de la encuesta estaría manipulada por el Movimiento al Socialismo (MAS), debido a que la dispersión del voto que refleja la misma daría un mejor escenario para el propio Evo Morales.“Se ve que hay todavía la presencia del Gobierno en el manejo de la encuesta porque presenta un escenario de dispersión, casi de atomización, 6 candidatos se disputan el voto por debajo del 15% y en ese escenario obviamente el más beneficiado es el MAS. Y considerando que todavía debe haber un ajuste, porque esta encuesta es mayoritariamente urbana, y cuando se incluye al área rural va a subir el porcentaje, pero no va a llegar a 30% con toda seguridad”, remarcó.

Para el diputado nacional por el Movimiento al Socialismo (MAS), Ignacio Soruco, esta encuesta no tendría “legitimidad” y más bien sería un sondeo de opinión, por el tamaño de la muestra y porque no tomó en cuenta el área rural. “En el caso de estas encuestas, mas llamaríamos un sondeo de opinión, por el tamaño de la muestra por el método utilizado creemos que no son confiables y que no sería un indicador que podía proyectar una tendencia, vemos que el tamaño de la muestra ha sido demasiado pequeño, y se ha concentrado en el área urbana. La ficha técnica no ha sido pública, donde se menciona los días en que se realizó la encuesta, los lugares, las ciudades, las ciudades intermedias, la cantidad de muestra, por sexo, que tipo de muestreo se ha usado y eso no está”, aseguró.

En ese sentido, Soruco aseguró que al MAS no le preocupan este tipo de encuestas y que cuando ya estén cercanas las elecciones se enfocarán en la campaña y utilizarán también algunos instrumentos “científicos” para la situación del MAS en la preferencia de voto.

Una encuesta realizada por Captura Consulting para la revista Poder y Placer, y difundida en el programa No Mentirás de la red PAT, en septiembre de 2017, señalaba que el presidente Evo Morales tenía una preferencia electoral del 37%, con esos datos la intención de voto de Evo Morales descendió en 14 puntos.

El diputado del MAS dijo que, sin embargo, según los indicadores propios que maneja el MAS y de otras “prestigiosas encuestadoras”, la aceptación del presidente Evo Morales, en relación a su gestión está por encima del 70%.

NUEVO MOVIMIENTO SOCIAL

Para Luis Pedraza, en los últimos tiempos un nuevo movimiento social se está gestando, el cual está en marcha a construir el nuevo bloque social hegemónico, y que ha desplazado a los movimientos sociales que apoyan al Gobierno, y eso es lo que refleja esta encuesta en su opinión. “El nuevo bloque social hegemónico va a cambiar la realidad política del país en la próxima elección o antes, y la encuesta refleja eso. El MAS con Evo Morales, tiene una intención de voto de 22%, que de acuerdo a los resultados de la encuesta ocupa el segundo lugar frente a NINGUNO”, expresó.

El asambleísta considera que ante este nuevo panorama la oposición debe repensar su estrategia para presentarse en las elecciones generales de diciembre de 2019.“Son prácticamente 2 años hasta diciembre de 2019 para que estos temas se ajusten y ese ajuste tiene que pasar por una candidatura, sino única, por lo menos unitaria, donde unidad no quiere decir unanimidad, la que garantice que no haya la dispersión del voto de la oposición”, explicó.

Dijo que cree que este nuevo movimiento social que está surgiendo puede obligar a concentrar el voto de la oposición.

CODIGO PENAL

El diputado, Ignacio Soruco, reconoció que la promulgación del Nuevo Código Penal que desató una ola de protestas y manifestaciones a nivel nacional, desgastó la imagen del presidente, por lo que a futuro preverán una mayor socialización de este tipo de leyes estructurales. “Claro que sí nos ha afectado y nos sigue afectando, pese a que en este caso el presidente Evo solicitó a la Asamblea Plurinacional su abrogación y haber dado respuesta al pueblo boliviano en menos de cuatro días”, resaltó.

Finalmente descartó, lo que calificó de rumores, en sentido de que el Legislativo tenga agendada para tratar en esta gestión la modificación del Código Procesal Civil y la Ley de Derechos Reales. “Es mandato del presidente que este año se prioricen dos leyes, primero las leyes que tienen un alcance social, es decir las reivindicaciones de derechos a favor del pueblo boliviano, y segundo, leyes que vayan en dirección de las 5 áreas que ha priorizado el presidente”, puntualizó.

