Asambleísta se disfraza de letrero para exigir la agilización de la planta de tratamiento de aguas residuales

El asambleísta departamental por el Movimiento al Socialismo (MAS), Ervin Mancilla, ha iniciado ayer una medida de protesta para exigir a la Gobernación que agilice las gestiones con el Gobierno nacional para concretar la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tarija.

“Es una protesta que hago, luego de haber agotado todas las instancias administrativas. Hice una cumbre departamental a la cual asistieron todas las provincias, que respaldaron a Tarija, la ciudad con la mayor cantidad de habitantes que necesita una mega planta de tratamiento de aguas residuales, le dijimos a la Gobernación y eso quedó en nada”, recordó.

Otra gestión que realizó según dijo, fue impulsar la Ley departamental 132, que prioriza la construcción dela Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tarija. “Irse a un proceso contra el gobernador, por incumplimiento de deberes, va ser para que la gente diga que es político. Yo estoy agotando todas las instancias y me sumo a los reclamos con un cartel, espero que con esto el Gobernador nos haga caso”, explicó.

Recordó que el Gobierno comprometió recursos económicos para la realización del proyecto pero que la Gobernación no ha dado una respuesta al Gobierno desde hace tres meses. “El Gobierno ha ofrecido un estudio integral de toda la ciudad de Tarija, tiene que sumarse el Gobierno departamental pero no quiere viabilizar, ahí están metidos los papeles en su oficina, cerca de 3 meses que no responde”, dijo.

Concretamente Mancilla pide que la Gobernación lea y revise los TDR, y devuelva la documentación al Gobierno con las correcciones que crea pertinente “Ahora pediremos al Gobernador todos los días que no se olvide, para ver en cuánto tiempo revisa y manda al gobierno nacional para que soliciten, liciten los 3.5 millones de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales. El Ministerio de medio ambiente y agua quiere licitar ya el proyecto, pero le ha mandado los términos de referencia a la Gobernación para que ellos corrijan”, agregó.

MARIELA QUIROGA/ANDALUZ

