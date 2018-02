Gobernador declara al departamento de Tarija en emergencia

La Gobernación por Decreto declaró emergencia departamental ante las riadas e inundaciones, que se desataron y la no aprobación por la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) de una ley, con el argumento que según normativa primero los municipios debían declarar el estado emergente.

El Decreto fue promulgado considerando los informes no solamente de un municipio, sino de varios del Departamento y la Ley nacional 602, informó el secretario de Justicia, Yamil García Delfín, en compañía de sus colegas Rubén Ardaya y Ana María Barja Villarroel.“Con la finalidad de poder aplicar todos los procedimientos administrativos y técnicos, para generar una respuesta oportuna a todas las emergencias que se vienen suscitando a nivel departamental”, explicó al admitir la necesidad de ayuda en varias poblaciones.

Además se pondrá en marcha un plan de contingencia para atender los riesgos y desastres a nivel departamental, la Secretaría de Medio Ambiente actualmente está desarrollando esta tarea junto a la Dirección de Riesgos.

La secretaria de Obras Públicas, Ana María Barja, informó que para restituir la transitabilidad se acordó trabajo conjunto con la Administradora Boliviana de Carreteras ABC, sobre los trabajos informarán diariamente y a primera hora con el objetivo que transportistas y pasajeros tomen las precauciones necesarias.

El Servicio Departamental de Caminos Sedeca se encuentra con equipo y personal, considerado importante, distribuidos en el camino al Chaco, donde se establecieron varios lugares críticos que están siendo atendidos en función a los reportes diarios que se tenga sobre el estado de la carretera.“Habrá momentos en que algunos tramos tengamos que cerrar y los ciudadanos y transportistas estarán informados”, añadió que la prioridad es esta ruta porque varios tramos aun siguen en construcción y no están debidamente consolidados.

El asambleísta departamental Willman Cardozo Surriable, al destacar el Decreto de la Gobernación, criticó a la ALDT no haber aprobado la ley presentada por él y Jorge Arias para declarar la emergencia en el Departamento, “prefieren estar carnavaleando y no atender la emergencia”, ironizó

Dijo que los asambleístas no aprobaron la ley porque “son capos en Derecho, han dado clases magistrales de Derecho”, volvió a ironizar al precisar que 13 asambleístas dijeron no a la ley frente a otros diez. “Es una pena, la ley no era tan solo para el Chaco”.

“Son los nuevos ‘Hilarión Daza’”, prosiguió al hacer alusión a que Bolivia perdió el mar en 1879 por estar carnavaleando, en esta oportunidad prefirieron estar carnavaleando y no aprobar una ley para hacer frente a los desastres naturales urgentes. “Acaso el Gobierno para moverse con el ministro de Defensa está esperando declaratorias, lo que pasa es que hay mucho celo político, un asambleísta del MAS, de Entre Ríos, dijo que no quiere aprobar la emergencia porque el gobernador malgasta la plata”, finalizó.

AsambleA postergó ley al manejarse en base a normas

La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ALDT no aprobó la ley que declara en emergencia al Departamento, porque se maneja en base a la normativa vigente. Primero están los municipios, ellos deben declarar primero, luego nosotros trabajos para una ley departamental.

La explicación es del presidente en ejercicio de la ALDT, Pablo Colque Bautista, al recordar que esta entidad legislativa aprobó tratar el proyecto de ley presentado, aunque después en la votación la mayoría no aprobó y se aplazó el tratamiento.

Consultado que las emergencias no pueden estar supeditadas a normativa por la urgencia de atención, respondió que Cardozo advirtió que si la ALDT no aprueba la ley, el gobernador promulgaría un decreto “que lo hagan con decreto, nadie está en contra”. “Nosotros somos respetuosos de la normativa y los procedimientos”, remarcó al recordar que la ley fue aplazada mientras se espera los argumentos de todas las regiones; además los problemas no solamente son en el Chaco, sino también otras provincias como Bermejo.

Colque también dijo que el Chaco tiene su propio Gobierno regional, ellos deben tratar la emergencia, “vale decir que cuando hay unos temas recién nos necesitan y cuando se trata de su presupuesto ya no nos necesitan, nosotros no hemos aprobado su presupuesto”.

