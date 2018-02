180 proyectos de la Alcaldía corren el riesgo de paralizarse por falta de ley intrapartidas

La Alcaldía de Cercado estima que se paralizarán 180 obras por falta de la Ley Intrapartidas que la mayoría de concejales no aprobaron el martes, de acuerdo con el secretario ejecutivo del Gobierno Municipal, Diego Ávila Navajas.“Se paralizan de entrada 180 y tantas obras que ya estaban en proceso de iniciar su ejecución, el Concejo Municipal desaprobó una norma que permitía estos procesos, ahora tendremos que enviar cada obra para ver que la aprueben si les gustan o no”, ironizó.

Son 180 proyectos que tendrán que analizar, estudiar y eso va ocurrir a cada momento, el Concejo está atribuyéndose un rol que la norma le da al Ejecutivo, agregó al admitir que obviamente tratarán de frenar la gestión ejecutiva.

Esto debe ser reflexionado por los concejales, exhortó al indicar que antes el Ejecutivo podía manejar recursos de acuerdo con las necesidades, “lo que el Concejo ha dispuesto es que nosotros no podamos hacer este tipo de acciones a medida que se ejecutan las obras”.

Agregó “a medida que avanza la gestión surgen cosas nuevas, se van moviendo techos presupuestarios, a veces se asignan más recursos, a veces se consiguen financiamientos, se iba al Concejo para la aprobación final, ahora antes que nada debe irse al Concejo”.

Consultado al alcalde Rodrigo Paz Pereira si se paralizan 180 obras, confirmó que efectivamente es así, en solo tres meses. Cada dos, tres meses, la acumulación de obras es en esa proporción, los concejales ¿podrán aprobar eso?, ni trabajando 24 horas, ironizó la autoridad.

Además en el momento que pongan su firma, son corresponsables de las obras, antes el responsable era yo solito, más bien me han hecho un favor, lo que me da pena es que van a demorar en gran medida la ejecución de las obras, insistió.

Ya el sindicato de trabajadores está expresando su desacuerdo porque cada día necesita comprar algo, un par de botas, repuestos, ahora todo hay que mandarlo al Concejo, “eso está mal, han rechazado una Resolución que propongan una iniciativa para viabilizar las obras”.

El alcalde agregó que si fuera solamente contra su autoridad se aguantaría solito; sin embargo, si solo usan a Paz Pereira para hacer daño al pueblo no se puede permitir, por eso la contundencia de sus declaraciones, no pueden dañar al pueblo, de esa manera.

El alcalde dijo que pueden fiscalizar todo, a sus hijos si les da la gana, a sus propiedades, “yo no tengo miedo que vean cuántas propiedades tengo, no tengo que ocultar ganancias ilícitas, que me fiscalicen a mí y las obras, pero que no paralicen los proyectos”.

Alcalde y su entorno no dicen la verdad

Para el concejal Francisco Rosas Urzagaste, el alcalde Rodrigo Paz y su entorno no dicen la verdad y están mintiendo, no es evidente que se paralizará la gestión, tienen un POA aprobado, las partidas inscritas, está garantizada la ejecución del empedrado y asfaltado.

La decisión del Concejo de fiscalizar más se enmarca en la Constitución, la Ley 482 y el reglamento interno, “tenemos que empezar a fiscalizar de mejor manera”, el uso de los recursos del Gobierno municipal, todos los proyectos están garantizados.

Vamos a evitar que se incremente el costo de los proyectos como ocurrió con el Hito Histórico que subió a más de cinco millones sin pedir autorización a nadie, ejemplos como estos se evitará, para que el dinero municipal sea bien utilizado.

Informó que más de 200 millones están comprometidos en cuatro proyectos, eso no se puede aceptar, el proyecto Hito Histórico, cinco millones. El puente “4 de julio”, más de 72 millones. “Ciudad inteligente” más de 80 millones y las pantallas LED, 27 millones.

Con 20 millones el puente podía ejecutarse, el resto destinar a alcantarillado, equipamiento para EMAT, red para agua potable, construcción de hospitales y otras necesidades, agregó al afirmar que ahora dice hacer caso al pueblo cuando hace cuatro semanas no ocurría eso.

Fernando Barral Zegarra

