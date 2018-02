El transporte departamental declara emergencia por mal estado de caminos

El ejecutivo del transporte libre, Luis Cazón, dio a conocer que su sector se encuentra en estado de emergencia a raíz del mal estado en el que se encuentran las carreteras tras las continuas lluvias en el departamento, de modo tal que señaló que no existe la maquinaria suficiente para socorrer a los transportistas en caso de que se produzca un derrumbe.

“Estamos en temporada de lluvia y creo que tanto el Servicio Departamental de Caminos (SEDECA) y la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), no han planificado esto por lo tanto prácticamente en el camino nos sentimos abandonados, puesto que no existe la maquinaria suficiente para socorrernos en el momento de los derrumbes que están en toda la carretera hacia el Chaco, Puente Jarkas – Piedra también”, dijo Cazon.

En este sentido el ejecutivo argumentó, que precisan más maquinaria especialmente para estos días en los que todo se les hace más difícil debido a la temporada de lluvias, asimismo subrayó que en caso de que el SEDECA y la ABC no den una pronta solución y manden más maquinaria, analizarán la posibilidad de iniciar un bloqueo para que de esta manera puedan escuchar sus demandas.

Por su parte, la administradora de la Terminal de Buses de Tarija, Carolina Vásquez, informó que al ser una época lluviosa la Policía se pone en contacto con las diferentes comunidades para poder conocer el estado de los caminos, pero esto va cambiando de acuerdo a las circunstancias ya que en la noche una carretera o camino puede estar expedito y en horas de la mañana puede tener alguna complicación producto de un derrumbe o inundación.

“Entonces la Policía sobre todo tiene la comunicación prácticamente departamental que a la brevedad se conectan para saber si las vías están expeditas, lo que se hace de inmediato es comunicar directamente al transporte para que no venda pasajes y los tienen a los pasajeros a veces un día o dos esperando y a veces horas para precautelar la seguridad ante cualquier percance tenemos la Policía aquí instalada 24 horas y en caso de que no estén bien los caminos, no firman las hojas de ruta”, dijo Vásquez.

A su vez Vásquez destacó que es importante tomar en cuenta que la nueva Terminal tiene condiciones que la antigua no tenia, ya que si los pasajeros tienen que esperar con todas las comodidades y la seguridad adecuada.

María José Oliva Grimalt

