Denuncian cobros excesivos de taxistas desde la nueva terminal de buses

Diferentes pasajeros dieron a conocer que algunos taxistas estarían cobrando tarifas excesivas por dicho servicio desde la Terminal de Buses. El diario Andaluz habló con la administradora de la Terminal de Buses de Tarija, Carolina Vázquez, la cual instó a toda la población en general que cuando evidencien alguna irregularidad en cuanto al cobro de las tarifas, presenten la denuncia formal en las diferentes oficinas de la terminal para que al momento de identificar al taxista el mismo sea sancionado.

“No es la primera vez que me quieren cobrar más de veinte bolivianos, yo vine dos veces para averiguar el tema de los pasajes y en la primera ocasión ya quisieron cobrarme 25 bolivianos desde la Terminal hasta el hostal en el que estoy alojado, hoy vuelvo a venir, pregunto al conductor y me sale con que 20 bolivianos y no sé dónde tengo que quejarme tampoco pueden abusar los taxistas así de la gente”, dijo el señor Ramiro Medrano.

Por su parte la administradora de la Terminal de Buses de Tarija, Carolina Vázquez, explicó al diario Andaluz que este tipo de reclamos muchas veces los llega a conocer mediante la prensa ya que lastimosamente la gente no se aproxima hasta la oficina de la terminal a establecer un reclamo de manera formal.

“Se tiene que identificar al vehículo porque nosotros hacemos las llamadas de atención a la empresa, tenemos un contrato con ellos y si ellos incumplen con varias notas de reclamo sin dar solución alguna, el contrato quedaría anulado pero lastimosamente nunca tenemos aquí un pasajero que nos haga conocer su reclamo y nos diga que móvil les cobró excesivamente, tomando en cuenta que todos los móviles están identificados con números, es importante que los pasajeros vean los precios que están detallados en toda la terminal, entonces si podemos identificar quien estaba conduciendo ese vehículo, la propia empresa de taxis los castiga”, dijo Vázquez.

En este sentido Vázquez apuntó que la empresa de taxis con la que tienen dicho contrato, tiene la predisposición, de que en caso de que se identifique al conductor que comete este tipo de irregularidades, de emitir las sanciones pertinentes.

Puntualizó que cualquier irregularidad debe ser denunciada acentuando que el número de informaciones es el 66-67701 el cual socializarán para que toda la gente pueda presentar los reclamos, pero de igual modo comentó que también pueden informar sobre alguna irregularidad o reclamo al radio taxi 4 de Julio, dando a conocer el caso a las operadoras registrando el número de taxi.

“Ningún conductor puede cobrar en exceso, tratar mal a los pasajeros o tener un comportamiento inadecuado, cualquier reclamo de la población debe darse a conocer, el radio taxi 4 de Julio es el 66 – 38860, trabaja las 24 horas y en casos como este me dieron el teléfono de sus oficinas. El dirigente, que es la persona con la que hemos firmado el contrato, dijo que al recibir algún reclamo lo corregirían al instante”, dijo Vázquez.

María José Oliva Grimalt

