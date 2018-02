Decisión del Concejo Municipal hace peligrar la planta de tratamiento de aguas residuales de San Blas

Autoridades municipales confirmaron que no se tiene presupuestado recursos para la ejecución de la microplanta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Blas y tras el rechazo de aprobar la resolución que permita mover los recursos por parte del Concejo Municipal manifestaron su preocupación ya que el proyecto se encuentra en proceso de licitación.

Desde el Ejecutivo Municipal arguyen que los últimos requerimientos del proyecto fueron realizados los últimos meses de la gestión razón por la que no fue planificado.

El presidente del Concejo Municipal, Alfonso Lema Grosz indicó que “el presupuesto 2018 no tiene recursos inscritos para la Planta de San Blas, entonces habrá que ver cuál es el mecanismo para inscribir esos recursos, se había hablado tantas veces de que este era un tema prioritario y vemos en los hechos que a veces la política puede más que las obras”.

El secretario de Obras Públicas del municipio, Rodrigo Ichazo dijo que “la planta de tratamiento tendrá que ser retrasada y tratada primero en el Concejo Municipal”, y afirmó que el 100 por ciento de los recursos económicos que debe cubrir el Gobierno Municipal para la construcción de esta planta de tratamiento de aguas servidas no está contemplado en el Plan de Operaciones Anual 2018 (POA) aunque aseveró que si existe capacidad financiera.

Argumentó que al ser proyectos que se trabajaron de manera conjunta con el Gobierno Departamental no programaron los tiempos por lo que ahora esperan que se autorice la modificación de partidas para asignar recursos a este proyecto. Asimismo, indicó que evaluarán los pasos administrativos y legales a seguir tomando en cuenta que la mencionada planta ya se encuentra en licitación.

“Son proyectos que se han conseguido los recursos en el ínterin, si bien, se ha presentado un POA 2018, pero talvez los últimos requerimientos de octubre y diciembre no están contemplados en ese instrumento” explicó el Secretario de Obras Públicas del Gobierno Municipal.

En ese mismo enfoque, el alcalde Rodrigo Paz Pereira criticó a concejales que defienden el proyecto de la Planta de San Blas, pero no autorizaron la modificación de presupuestos y sostuvo que mientras no haya planta de tratamiento no podrán ejecutarse proyectos de alcantarillado.

Por su parte, el presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales, Edwin Rosas Urzagaste indicó que la planta de San Blas es un proyecto que se estuvo gestionando desde la gestión pasada y que en el mes de agosto y septiembre las juntas vecinales presentaron su POA barrial, sin embargo aseveró que desconoce a qué obedece la falta de presupuesto en el POA aprobado para la presente gestión.

“Es un proyecto de interés y se tiene que hacer lo necesario para asignar presupuesto, vamos a hablar con la gente del municipio para que el inicio de esta obra pueda ser garantizado”, dijo Rosas Urzagaste considerando que ni el Órgano Ejecutivo ni el Legislativo de la provincia Cercado se opondrán a la obra.

El gobernador Adrián Oliva Alcázar en medio de su informe ante pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija el día miércoles indicó que entre los proyectos a consolidar se tiene previsto ejecutar la construcción de la planta de San Blas la cual permitirá sanear el agua de todo el margen derecho del río Guadalquivir beneficiando al 35 por ciento de la población y frenará el impacto ambiental que ocasiona la evacuación de aguas servidas a esta corriente de agua.

De acuerdo a la convocatoria nacional publicada el 12 de diciembre de la gestión pasada en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) la presentación de propuestas para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Blas en la ciudad de Tarija fenece el 15 de febrero de este año y el mismo día está previsto la apertura de sobres.

Este proyecto demanda 12 millones de dólares y será financiado entre el municipio de Tarija en un 50 por ciento y la Gobernación con el restante 50 por ciento.

Giovana Cruz Villca

Comparte Facebook

Twitter