Anuncian castigos a campañas de salud no autorizadas

La jornada de ayer, personeros de la Red de Salud, inspeccionaron los trabajos que desarrollan profesionales de la Unión Latinoamericana, en instalaciones de la Asociación de los Ganaderos del Chaco (ASOGACHACO), donde ofertan prestaciones de salud, la misma que no cuenta con autorización del Servicio Departamental de Salud (SEDES), por lo cual fue observada y los responsables podrían ser sancionados, como establecen normativas nacionales de salud.

Fabián Audiver, coordinador de la Red de Salud, informó que asistieron a instalaciones de Asogachaco, al toman conocimiento de una publicidad en un medio de comunicación, sobre atenciones médicas en diferentes especialidades, del cual desconocían porque no habrían recibido ninguna nota referente esta campaña de salud, considerando que ellos son los únicos autorizados para otorgar dichos permisos, precautelando la salud de la población.

En la inspección, verificaron la presencia de alrededor de 25 profesionales médicos de Bolivia, donde también estaban presentes otros profesionales extranjeros, lo cual llamó la atención del coordinador de la Red de Salud, porque los ambientes de Asogachaco, no reúne las condiciones para atender las especialidades de Oftalmología, Laboratorio, Ecografía y otros que estaban atendiendo.

Ante esto, solicitaron al responsable de la mencionada campaña de salud, presentar toda la documentación que acredite el trabajo que están desarrollando en Yacuiba, porque toda campaña de salud debe contar con el permiso del Ministerio, Sedes o Red de Salud, porque estas instituciones son las responsables de garantizar la salud de la población.

El plazo para la presentación de todo la documentación de respaldo fue hasta el medio día de ayer, pero hasta esa hora no presentaron los documentos requeridos, por lo cual la Red de Salud, en horas de la tarde envió una nota de llamada de atención al coordinador de esa campaña, porque al no presentar la documentación requerida, existe incumplimiento de deberes y al no haber documentos, no existen garantías para los pacientes, además los costos son económicos.

“Nosotros como representantes del Sedes Tarija, somos los responsables de dar la autorización o validez de estas actividades, en ese sentido, ellos deben tener una autorización por parte de la Unidad de Gestión de calidad del Sedes, para que nos hagan conocer, aunque ellos indican que son una empresa privada que realiza atenciones de salud en diferentes departamentos de Bolivia, pero nosotros solo podemos aceptar si se rigen bajos los reglamentos de salud”, dijo Audiver.

Ante esta denuncia, nuestro reportero de diario El Tero Tero se apersonó hasta instalaciones de Asogachaco, donde observamos las diferentes prestaciones de salud que efectúa esta empresa privada, sin embargo no pudimos conversar con el encargado, debido a que no se encontraba en el lugar.

REDACCIÓN CENTRAL/YACUIBA

