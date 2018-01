Jóven de 17 años es asaltada en el barrio “Lourdes”

Una joven llego al hospital San Juan de Dios con heridas contusas y una cortante en la frente desde el barrio Lourdes; la misma habría sufrido estas agresiones por tres sujetos, entre ellos una fémina, quienes le robaron , cuando se dirigía a su domicilio en la mañana del martes La denuncia fue formalizada en la Policía.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se dirigió antes del mediodía al nosocomio, donde se encontraba la joven de 17 años, siendo atendida en la sala de emergencias del hospital por galenos y enfermeras, quienes le diagnosticaron heridas contusas, y una cortante en la frente de su cabeza.

“Me encontraba dirigiéndome a mi domicilio, cuando una chica se me acerco, me dio que me conocía, yo no quise hablarle y de ahí me grito y me dijo de todo (…), yo iba a mi casa en el barrio El Trigal, final Avenida Colón, después que fue a comprar arroz a la tienda, como estaba cerrada por aquí, me fui hasta abajo, ahí me agarraron”, contó la víctima.

Una de los asaltantes la amedrento con un cuchillo, y le dio un golpe en la frente, provocándole la lesión; después los demás sujetos le quitaron su dinero y un celular que tenía en uno de sus bolsillos. La víctima evitó pedir ayuda ese momento por miedo a que la lastimen, después le pidió a un taxista que la lleve al nosocomio.

El personal policial de la Felcc una vez que se entrevistó con la menor, se formalizó la denuncia, por lo que realizaron rastrillajes por la zona, pero no lograron encontrar a ninguno de los malvivientes.

IGOR GUZMÁN/TINTA ROJA

Comparte Facebook

Twitter