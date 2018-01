Rechazan anuncios de intervención de SETAR

El asambleísta por Unidad Departamental Autonomista (UDA), César Mentasti, informó el lunes que el presidente Evo Morales anunció una próxima intervención a Servicios Eléctricos de Tarija (Setar), luego de que la población de Bermejo se quejara de los constantes cortes de luz que sufre esa ciudad. “Ahora que llegó el presidente (Evo Morales), a la fronteriza localidad de Bermejo, la dirigencia y la gente en general se ha quejado por los constantes cortes de luz, de la empresa (Setar) y aquí también en Cercado ustedes saben que basta un trueno y un rayo para que se corte la luz”, lamentó.

Mentasti dijo que como legisladores tarijeños no están de acuerdo con la intervención de una empresa departamental, pero tampoco con la excesiva politización de Setar por parte de la Gobernación del departamento, que trae asociados, en su opinión, los diversos problemas que presenta la empresa con denuncias por sobrefacturación, “sobrelecturación” y cortes de luz, entre otros.

“Nunca vamos a estar de acuerdo que no nos dejen a los tarijeños solucionar los problemas de los tarijeños. No permitiremos la intervención de Setar y siempre lo he dicho y lo sostengo y por otro lado siempre hemos estado refutándole a la primera autoridad política del departamento la excesiva politización de la empresa Setar, por eso nosotros en campaña propusimos la institucionalización de las empresas estratégicas del departamento”, aseveró, el legislador y aseguró que se reunirán con las instituciones de Bermejo para conocer con exactitud cuales son los problemas de energía eléctrica que tienen en esa ciudad.

“En Bermejo dicen que es insostenible el tema de cortes de luz, nosotros veremos la posibilidad de reunirnos con la institucionalidad de Bermejo y constatar cada cuánto son estos cortes de luz, por qué motivos. Hablar con la gerencia regional de Bermejo, sin embargo, eso demuestra un mal manejo de la empresa estratégica del departamento en lo que se refiere a la distribución de la energía eléctrica”, puntualizó Mentasti y recordó que desde la Comisión de Energía e Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental han pedido desde hace tiempo la institucionalización de Setar para que sea administrada por gente especializada y lograr ser como la CRE de Santa Cruz, por ejemplo.

MARIELA QUIROGA

Comparte Facebook

Twitter