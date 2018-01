Secretario desmiente que cuentas de la Gobernación estén congeladas

Los bancos Bisa y Unión, a través de sus directorios en Santa Cruz y Cochabamba, hasta este viernes decidirán si conceden o no los dos préstamos que está buscando la Gobernación, por un monto total de 170 millones de bolivianos.

“Esta semana, creo que hasta el viernes, deben aprobar los contratos de créditos ambos directorios; hemos pasado nosotros toda la documentación que nos han pedido, nosotros ya hemos dado todo a los bancos”, confirmó el secretario Rubén Ardaya Salinas.

“Los informes que han dado los dos bancos aquí se han enviado o se van enviar a sus directorios, ahí tardan, ellos dicen de dos a tres días”, prosiguió al confirmar que estimativamente hasta este viernes se aprobarían los contratos de crédito.

La semana subsiguiente ya estaríamos iniciando el trámite para la aprobación de la ley, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ALDT tiene que aprobar la ley de autorización de la firma del crédito con los dos bancos, explico el funcionario jerárquico.

Los ejecutivos de los bancos mencionados en esta ciudad deben enviar o probablemente ya lo hicieron, sus informes sobre esta gestión de la Gobernación para financiar varios proyectos en ejecución o concluidos, iniciados la anterior administración.

La Gobernación gestiona prestarse 170 millones de bolivianos, del banco Bisa 102 millones y del Unión 68 millones, las gestiones fueron iniciadas el año pasado cuando incluso la ALDT tuvo que apresurarse en aprobar la ley de autorización para el financiamiento.

CUENTAS

El secretario informó que no son evidentes las versiones de que las cuentas de la Gobernación están congeladas por la no presentación de documentos, sobre su administración el año 2016, aseguró que hasta el viernes por lo menos no había problema.

Sostuvo “no es congelamiento, hay el rumor de que el Ministerio habría hecho observación a los informes y esas observaciones fueron absueltas y ha corrido el rumor de que las cuentas están congeladas, pero nosotros no tenemos ninguna información oficial”. “Estábamos trabajando hasta el día viernes con nuestros pagos y todavía se van a seguir haciendo pagos, es posible que para el Ministerio sea así, pero no tenemos ninguna información oficial”, insistió Ardaya en su aclaración.

A través de las redes sociales se conoció que la Gobernación respecto el 2016 no habría presentado conciliaciones bancarias, resumen de libretas, opinión del auditor interno, razonable. Diferencia en registro de transferencias por el IEHD.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter