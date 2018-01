Concretan reunión con autoridades para tratar ley del 45% para municipios productores de hidrocarburos

Una reunión desarrollada entre la Brigada Parlamentaria de Tarija y miembros del Comité de Defensa del Proyecto de Ley del 45% conformado por los municipios de Padcaya, Entre Ríos y Bermejo determinaron convocar para el 5 de febrero a las autoridades del legislativo nacional, Gobernación y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), no obstante, el Comité continuará con las medidas de presión prevista para los siguientes meses.

“En conclusiones de esta reunión que participaron tanto el municipio de Entre Ríos, Padcaya y Bermejo estamos asumiendo la responsabilidad de poder convocarlos a una sesión de Brigada Parlamentaria para el 5 de febrero”, refirió la presidenta de la Brigada Parlamentaria, Sonia Condori, quien también convocará a dicha sesión en Tarija al nuevo presidente de la Comisión de Planificación y Finanzas de la Cámara de Diputados para que explique sobre el estado del Proyecto de Ley demandado.

La invitación será extendida al gobernador del Departamento, Adrián Oliva, al presidente de YPFB, Oscar Barriga, además de Ministros a quienes remitieron el proyecto de ley para consulta, siendo este el pedido del Comité de Defensa del proyecto legislativo.

Sin embargo, el concejal del municipio de Bermejo, Tito Alberto Gareca, quien también preside el Comité de Defensa del Proyecto de Ley del 45% lamentó que diputados y senadores no hayan asistido a la reunión desarrollada el viernes, agregó que están de acuerdo con el compromiso de la sesión en febrero, pero ello no significa que levantarán las medidas de presión.

“Con esta reunión no suspendemos las medidas de presión más al contrario nosotros vamos a acelerar un poco para que se pueda tener un apoyo total de la población y de las comunidades”, dijo Gareca por lo que sigue en pie el cabildo en Bermejo fijado para el 28 de febrero y posteriormente el 5 de marzo un paro cívico con bloqueo de caminos.

En la reunión convocada el día viernes por la Brigada Parlamentaria, titular de este ente informó que el ente legislativo nacional en este momento se encuentra en pleno cambio de presidentes de comisiones lo que dificultó conocer la situación actual del Proyecto de Ley del 45% que cursa en la Cámara de Diputados.

Además, sostuvo que tras el nuevo cargo asumido por el ex presidente de la Comisión de Planificación y Finanzas de la Cámara de Diputados, ahora ministro de Defensa, Javier Zabaleta fue otro de los motivos por el que se retrasó el tratamiento del mencionado Proyecto, sin embargo, indicó que hasta la próxima semana se definirán las presidencias de cada comisión.

“Estamos dando la viabilidad para que se tenga lo más antes posible información ya que esto está demorando en la consulta que ha entrado al órgano ejecutivo”, añadió Condori afirmando que realizarán todas las gestiones para que los actores principales participen en la reunión fijada para los primeros días de febrero.

Asimismo, el Presidente del Comité de Defensa del Proyecto del Ley del 45% señaló que ya tomaron conocimiento de un informe tras presentar oficialmente el Proyecto de Ley a la Cámara de Diputados junto con Chuquisaca y Santa Cruz el pasado 28 de septiembre en el que se manifiesta que la propuesta legislativa debería ser tratada a nivel departamental.

“Cada uno tiene derecho a defender su propia ley que lo ha conquistado, nosotros estamos pidiendo otra ley del 45% de otro 45% de lo que nosotros vamos a producir, no de lo que está produciéndose, eso no debe confundirse”, refirió el presidente del Comité Cívico de Bermejo, Julio Mejía a momento de aclarar que no tienen la intención de afectar la Ley del 45% de la provincia Gran Chaco, sino que se habla de recursos de los municipios de Bermejo, Entre Ríos y Padcaya.

Enfatizó que el pedido de una nueva ley de distribución de recursos hace referencia a lo que van a producir desde el momento en el que empiece la explotación de los pozos que están en exploración y que más adelantes serán perforados.

Giovana Cruz Villca

