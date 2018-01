Cámara Agropecuaria de Tarija: “La agropecuaria de Tarija está una desgracia”

La agropecuaria de Tarija “esta una desgracia”, por lo menos en el primer mes del 2018, de acuerdo con el gerente de la Cámara Agropecuaria de Tarija CAT, Esteban Miranda Armella, porque en unos lugares llueve y en otros no. “Quienes sufren más son los pequeños productores. Usted sabe que la tierra en Tarija está muy parcelada, la situación es muy arruinada por eso hay la migración a la ciudad, aunque cuando llegan aquí tampoco encuentran trabajo”, ironizó.

No obstante mucha gente está “dándose vuelta” para sobrevivir, no hay otra forma, mucha gente está yéndose a Argentina, agregó al indicar que los socios de la CAT tienen unas 84 mil hectáreas. Del total de la superficie cultivable más de la mitad no tiene riego es a secano.

Muchos estudios quedan en el papel, se precisa infraestructura productiva, caminos, sistemas de riego, industrialización de productos como el tomate, cítricos, “se instalaron plantas para los cítricos, pero no pasa nada, la mosca de la fruta se entra hasta a la naranja”.

