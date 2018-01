Municipio entregó planimetría al barrio Lourdes

El Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija aprobó y entregó la planimetría para el barrio proyecto Lourdes que colinda con el barrio Santiago y barrio 27 de Mayo en el Distrito 9, que beneficiará a 157 familias.

El alcalde de la ciudad de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, indicó que son 11 años que los vecinos del proyecto Lourdes esperaron para poder acceder a la planimetría. “Son 11 años que los vecinos estuvieron esperando este derecho, en 2 años de gestión ya vamos entregando 20 planimetrías”, aseveró Paz.

En este sentido la autoridad municipal mencionó que ya se está conversando con los vecinos cuantas pantallas LED requiere el barrio proyecto Lourdes y así estar a la espera de la aprobación del concejo de las 8.000 pantallas. “Estos barrios más necesitados serán los que se beneficiarán de las pantallas LED, no nos olvidemos que el 30 por ciento de los nuevos barrios hoy en día no tienen iluminación, no confundamos si tienen energía pero no luminarias y esas 8.000 luminarias son para las personas más necesitadas” puntualizó.

El director de orden y seguridad ciudadana del municipio, Horacio Rodríguez, indicó que la aprobación de la planimetría para el proyecto Lourdes surgió a raíz del pedido de las madres de familia que habitan en el barrio. “En esta urbanización particularmente habitan mujeres y madres de familia que desde hace mucho tiempo atrás no podían realizar sus documentos por diferentes factores y trámites legales que impedía culminar con el trámite”, expresó.

Por otra parte la presidenta de la organización proyecto Lourdes, Elizabeth Ramos, agradeció al Alcalde por colaborar para que puedan beneficiarse de la planimetría. “El apoyo del Alcalde ha sido magnifico si no hubiera sido por el licenciado Rodrigo creo que no estaríamos hoy en día en este acto, la verdad que de corazón estamos muy agradecidos” finalizó.

