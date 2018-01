En la última década Tarija aportó al Gobierno Central $us 35 mil millones y solo retornaron 80 millones

El departamento de Tarija aportó en los últimos diez años al país 35 mil millones de dólares y solamente está retornando 80 millones en el asfaltado del camino Entre Ríos Palos-Blancos, se cuestionó al destacarse esta parte del discurso informe del presidente Evo Morales Ayma.

“Un dato que ha sido interesante escuchar ayer, ha sido que el departamento de Tarija ha aportado con 35 mil millones de dólares en el tema de las exportaciones de gas en los últimos diez años”, recordó el secretario de Gestión Social de la Gobernación, Rubén Ardaya Salinas.

“Cuánto ha retornado a Tarija, 80 millones en la carretera que están construyendo de Entre Ríos a Palos Blancos, es decir que ahí también hay una total injusticia con Tarija y ojalá eso sea algo que el presidente sepa valorar, corregir”, Exhortó el funcionario.

El camino mencionado está financiado en su integridad por el Gobierno nacional, se prevé su conclusión en marzo de este año, se trata de un tramo superior a los 60 kilómetros, es otro trayecto más que es parte del camino Tarija-Gran Chaco.

En contraste al funcionario, algunos representantes del Movimiento Al Socialismo MAS, como algunos alcaldes que responden a esta organización, reiteradas veces mencionaron muchas inversiones del Gobierno nacional en Tarija a través de los municipios con programas como “Mi Agua”, “Mi Riego”.

Ardaya además hizo notar la disminución de más de 50% en los ingresos nacionales por la caída del precio de los hidrocarburos. “Seguimos siendo un país primario exportador, si hay disminución de los ingresos también debe haber reducción del funcionamiento y la inversión”, agregó.

“En los últimos diez años en el país se duplicaron los gastos de personal, “tenemos, a nivel nacional, excesiva burocracia, tenemos un déficit fiscal del 8% del presupuesto lo cual es importantísimo, hay déficit en la balanza comercial desde tres años más o menos”, agregó el secretario.

“Todos los indicadores son negativos; sin embargo, en el discurso del presidente, no hemos escuchado cómo va resolver estos problemas y se solucionan de dos maneras: aumentando los ingresos, y no hay ninguna posibilidad, no se ha descubierto ni un campo más de gas”, cuestionó Ardaya.

“Tampoco hay certificación de las reservas de gas, no ha explicado cómo va resolver el gasto corriente, mientras el gobierno aumenta su burocracia por todos lados y este gasto sigue creciendo, nosotros hemos bajado 80% nuestro gasto de funcionamiento”, comparó el secretario de la Gobernación.

“Para el Gobierno solamente hay dinero destinado al gasto de funcionamiento y no para la inversión”, prosiguió, después de un acto de firma de convenio con la Subgobernación de Uriondo relacionado con el desarrollo humano.

Ardaya comparó la gestión de Gobierno con la de Lino Condori, hubo un quinquenio de bonanza, pero nadie sabe dónde están los recursos, hubo despilfarro. “Hablan de cinco tareas, pero no nos dicen cómo van a resolver los problemas, hay déficit y no hablan de bajar los gastos”, cuestionó.

“Hay mucha discrecionalidad en el uso de los recursos y lo que pareció peor en términos financieros, es que el presidente no se refirió al pacto Fiscal, como distribuir los recursos que requieren los departamentos y los municipios. Dejó saber a poco y con mucho temor”, finalizó el funcionario de la Gobernación.

MAS destacó 12 años con avances y logros

El presidente departamental del Movimiento Al Socialismo MAS, René Sánchez Quispe, al destacar el mensaje del mandatario Evo Morales Ayma, afirmó que este partido en 12 años de Gobierno tuvo logros y avances para el desarrollo para bien del pueblo boliviano. “Calificamos de bien, es excelente la gestión que está llevando nuestro hermano presidente y tiene que seguir avanzando, esa es la forma de gobernar un país, escuchando al pueblo y todos estamos conscientes del cambio que hay desde el 2006 al momento”, afirmó.

“Hay grandes obras que se han hecho en todo el país y eso merece apoyo, el presidente debe seguir trabajando por el pueblo boliviano, la derecha cuánto tiempo ha manejado y no ha hecho absolutamente nada, en vez de ayudar han vendido las empresas”, reiteró Sánchez.

El dirigente también afirmó que gracias a la nacionalización se recuperaron los recursos, avanzó Bolivia y seguirá avanzando con el presidente Morales. Sobre el nuevo gabinete de ministros sostuvo que la mayoría hizo un buen trabajo y por eso continúan.

Fernando Barral Zegarra

