Para la oposición el mensaje presidencial describe “el país de las maravillas”

El discurso informe, de 12 años de gestión del mandatario Evo Morales Ayma desató, como suele siempre suceder, el elogio de sus seguidores de partido y la crítica de sus oponentes, los primeros destacaron la administración, los segundos no.

GUZMÁN

El asambleísta del Movimiento Al Socialismo MAS, Abel Guzmán Murguía, declaró que el discurso no fue confrontacional, sino de unidad, de esperanza para los bolivianos, a pesar de la múltiple campaña en contra del Gobierno nacional y el desprestigio que busca la oposición. “Mantener y consolidar la unidad del pueblo boliviano por encima de cualquier diferencia interna; debe destacarse el crecimiento interno del Producto Interno Bruto PIB, las reservas internacionales, los objetivos logrados en diferentes áreas del desarrollo del país”, sostuvo.

“Pese a la reducción de los ingresos por los hidrocarburos, que generaron un poco de inestabilidad, no se sintió mucho por las políticas impartidas por el Gobierno nacional. La causa marítima, que tal vez también salga favorable, va unificar a los bolivianos. El criticar sin ningún criterio, desprestigiar una gestión por encima de un pueblo, no es adecuado”, dijo al revelar que los militantes pidieron a Morales no sigan dando cuerda a la oposición como en el caso del nuevo código penal, cuyo anuncio de abrogación generará otros espacios

Afirmó que Bolivia es líder en crecimiento económico en la región entre 2014 y 2017. Un crecimiento de 7,8% en la agropecuaria respecto el 2005. La más alta inversión pública de la región, nueve veces más que el 2005.

Crecimiento de los depósitos bancarios en 400%.

El crecimiento económico del sector privado se ha cuadruplicado respecto el 2005 pese a la crisis internacional, Bolivia tiene el menor índice inflacionario, la potencia eléctrica aumentó en 595% en relación al 2005, destacó Guzmán entre otros factores.

LEA PLAZA

El asambleísta Mauricio Lea Plaza en contraste dijo que el informe no responde a la realidad que vive el pueblo boliviano, una economía fantástica, en evolución, espectacular, “es el país de las maravillas, hay un intento de mostrar un éxito que no es real”.

La economía está con un déficit fiscal, las reservas internacionales están bajando, la deuda externa está en crecimiento permanente. El presidente intentó mostrar una situación económica que no responde con la realidad, insistió el legislador.

También mostró un conjunto de políticas públicas que no corresponden con la verdadera situación de los sectores como salud, educación o el productivo que están deprimidos en difícil situación, no mencionados por el mandatario. “Es un mensaje enredado de cifras, de números, no ha satisfecho a los bolivianos que esperaban que se diga algo sobre la corrupción “transversal a toda la gestión”, los escándalos en las megaobras, los intentos frustrados de industrialización, no fueron tocados.

“En general fue un mensaje que distorsionó la realidad, dice verdades a medias, no refleja lo que está pasando en el país, deja sabor a poco, no tocó temas fundamentales para la economía de la gente, tampoco respecto el funcionamiento político del Estado. La gente quería saber si el presidente va respetar o no el mandato del 21 de febrero de 2016, tema ausente en el discurso, el manejo del sistema de representación fue soslayado, es un mensaje con cantidad impresionante de datos, pero no refleja la realidad”, finalizó el opositor.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter