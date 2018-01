El MAS advierte que luchará en las calles para repostular a Evo Morales

El Movimiento Al Socialismo MAS estima que de aquí en adelante se iniciará una lucha política por el poder en Bolivia, entre el oficialismo y la oposición, después de aclararse que las exigencias de anular el nuevo código penal en el fondo buscan evitar la repostulación del mandatario Evo Morales Ayma. “Esto deja en manifiesto que no es el tema del código penal, lo que se está buscando a través de antecedentes del referéndum del 21 de febrero es la alternancia en democracia y eso tiene que ver con una lucha política que va empezar a aparecer en las calles”, amenazó.

La declaración es del dirigente del MAS, Henry Párraga Villca al añadir que el país está polarizado, las aguas están claras, si bien estaban utilizando el tema del nuevo código penal, ahora se sabe que no es eso, sino impedir que Evo vaya a la repostulación. “Y nosotros como Movimiento Al Socialismo vamos a hacer todo lo posible para que se respete, ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional (Plurinacional)y en función a eso nosotros vamos a prepararnos para el 2025”, anticipó el representante.

“Esta lucha política que se viene es algo que tenía que darse en cualquier momento, si bien en el referendo del 21 de febrero ganó el NO, lo hace con un margen del 1%, eso significa que en términos políticos no existe la cantidad suficiente como para el desequilibrio”, acotó.

“En este escenario la lucha será en las calles seguramente, a partir de propuestas políticas, no existe al momento acciones orientadas a valorar la gestión del presidente Evo Morales, sino todo es político, sin evaluar los resultados de la administración”, prosiguió.

Consultado si esta lucha política será violenta, respondió que esperan que no sea así, sino por el contrario propositiva, de evaluación de la gestión del actual Gobierno nacional y comparación con los anteriores, para ver los logros y no volver al pasado. “También llama la atención que personajes que enajenaron los bienes del Estado en el pasado ahora estén hablando de patriotismo, gente que está muy vinculada a agentes externos, como el caso Norma Piérola y otros, ahora ellos nos hablan (de) revolución”, cuestionó.

“Estamos en una situación de “patas para arriba”, es momento de ordenar la casa, que el pueblo reaccione, que el nuevo código penal ya no está; entonces vamos a empezar de cero, separando las cosas, lo político de lo político y la gestión pública de la gestión”, anticipó.

Párraga calificó de “decisión responsable” el anuncio del mandatario de que pedirá la abrogación del nuevo código penal, “se venía una ola de desinformación”. La militancia del MAS este lunes se congregó en la puerta de su sede para escuchar el mensaje de Evo Morales.

El MAS destacó los 12 años del Estado Plurinacional

El Movimiento Al Socialismo MAS, a través de su dirigente departamental, René Sánchez Quispe, destacó los 12 años del Estado Plurinacional por los logros que se dieron tanto para los departamentos como en el país, por eso mismo las organizaciones sociales pidieron su repostulación. “Que pueda ser parte de las elecciones que se vienen, sabemos que hay grandes cambios, ha mejorado la situación en todo el país, 500 años que manejaron el país los partidos de la derecha, qué han hecho”, cuestionó el dirigente que es de Caraparí.

Insistió que en el país se observan tremendos cambios, eso debe pensarse, ponerse la mano al pecho y todo el pueblo felicitar a nuestro hermano presidente, por los logros que ha conseguido, hubo muchos cambios, avances, para la gente del campo especialmente. “Hay muchos proyectos, mucha obra que se inaugura, nunca un presidente bajaba a las provincias, peor a las comunidades, solamente llegaban a la capital, ahora se llega a todas partes, inaugura una obra y pide otra, por eso no vamos a permitir que no pueda postular. No sé cuál es el miedo que tiene la derecha de que nuestro hermano presidente no pueda postular, pueden unirse todos y sacar un solo candidato y participar y hacer frente a nuestro instrumento político a la cabeza de nuestro hermano presidente”, finalizó.

Fernando Barral Zegarra

