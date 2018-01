Pese a anuncio de abrogación, cívicos marcharán este lunes

La ciudadanía tarijeña, pese al anuncio de anulación del nuevo código del sistema penal de bolivia por el presidente Evo Morales Ayma, se movilizará este lunes como había anticipado el Comité Cívico, que considera que debe aprobarse una ley de anulación por la Asamblea Legislativa Plurinacional ALP.

“Las medidas son inalterables, no se cambia nada”, confirmó el presidente del Comité Cívico, Juan Carlos Ramos Jurado”, añadió que analizaron la versión de Morales y consideran que solo es un anuncio que tiene el objetivo de desmovilizar el movimiento ciudadano.

Los ciudadanos no creerán hasta que la ALP sancione una ley abrogando el nuevo código penal y se publique en la Gaceta de manera oficial, enfatizó el titular al añadir que sigue pendiente el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016.“No se toca la Resolución del Tribunal Constitucional por lo tanto exigimos la no repostulación del presidente y del vicepresidente”, añadió Ramos Jurado al rechazar la versión gubernamental de que las movilizaciones hasta ahora fueron conspirativas.

Rechazamos la versión cuando se dice que es la extrema derecha, que son medidas desestabilizadoras, que es conspirativo el movimiento ciudadano, “eso no lo aceptamos porque no es así, la población a cabeza de sus instituciones exigió que se respete sus derechos.

La concentración para la marcha será en la iglesia La Loma de San Juan a partir de las nueve de la mañana, sostuvo el cívico al añadir que esperan que este lunes el presidente del país dé una muestra de credibilidad, en su discurso de 12 años de gestión.

12 años que se iniciaron con una gran credibilidad y un gran apoyo y hoy transcurridos 12 años, con total falta de credibilidad en su gestión, en lo que dice y en el objetivo de querer perpetuarse en el poder, prosiguió el dirigente cívico. “Una gestión de 12 años que le tocó en la mejor bonanza económica de Bolivia, 12 años que despilfarró los recursos de los bolivianos y no han sido invertidos en una gestión de política productiva y siguió con la política extractivista”, argumentó.

Esta política extractivista no le hace nada bien al país, hoy por hoy muchos bolivianos siguen en el desempleo y reconocen que los recursos por los hidrocarburos han menguado mucho, enfatizó el representante tarijeño. “como tarijeños, de manera particular, no avalamos la gestión como positiva, en 12 años Tarija fue vista como el patio trasero de este Gobierno, desde que inicia su mandata hasta el día de hoy, pese a su aporte con los hidrocarburos”, cuestionó.

La ciudadanía se movilizó en diferentes oportunidades la anterior semana, tras la prolonga presión de los médicos y los trabajadores en salud, la situación sigue tensa a pesar de anuncio presidencial de anular el controvertido nuevo código penal.

Fernando Barral Zegarra

