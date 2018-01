Gobierno retrocede y abrogará el nuevo Código Penal

Tras el anuncio del presidente Evo Moraleas Ayma, de que pedirá que se anule el nuevo código del sistema penal boliviano, la Asamblea Legislativa Plurinacional ALP procederá a anular este instrumento legal, que fue cuestionado por diferentes sectores en todo el país.

“Nosotros asumimos esa solicitud, seguramente lo hará llegar en próximos días a la ALP, procederemos a la abrogación”, confirmó el diputado por el Movimiento Al Socialismo MAS, Lino Cárdenas Ortega, al indicar que lamentablemente un código que preveía mejorar la justicia fue tergiversada. “Ha sido politizada, han desinformado a la población y está utilizando como pretexto, la derecha política boliviana, para conspirar y desgastar al Gobierno, el tema de fondo de ellos no es precisamente el código, nunca le interesó”, contrastó.

Lo único que interesa a la oposición es que el presidente repostule a una nueva elección, “por tanto nosotros vamos a dar curso a esta solicitud en las próximas horas, lamentando que un gran trabajo, una gran norma no se pueda aplicar a la brevedad, añadió.

En los próximos días se convocará a los diferentes sectores para construir de cero una disposición legal, y ojalá aquellos sectores que protestan y que no tienen ninguna propuesta, propongan algo y pueda lograrse un Código con la unidad de los bolivianos.

Consultado que los movilizados siguen insistiendo que se respete el resultado del referéndum del 21 de febrero, cuando la mayoría dijo no a la reformar de la Constitución, respondió que es eso precisamente lo que están buscando.

La Constitución está siendo respetada, lo que pidieron al Tribunal Constitucional es que interprete la Constitución, porque hay normas contradictorias, el referéndum está siendo respetado, no se modificó la Carta Magna, sigue vigente.“El 168 (Artículo) sigue vigente, que está en contradicción con el Artículo 26 y 28 de la Constitución, con el 13 de la propia Constitución y con el 256 de la misma norma”, insistió el legislador que es abogado de profesión.

De acuerdo con Cárdenas la normativa indica que si se presentan situaciones contradictorias, deben prevalecer el derecho a los respetos humanos que están además consagrados por tratados y convenios internacionales “la constitución está plenamente respetada”.”La oposición está buscando que no se respete la Constitución, el MAS respeta esta norma, no hacerlo, significaría ser irrespetuosos, seguramente seguirán en su intento golpista, de desestabilizar al Gobierno, pero no tendrán éxito, la población se va dando cuenta”, dijo.

“La población fue manipulada, utilizada por los sectores de la derecha que no tienen el valor, electoralmente, de enfrentarse a Evo Morales”, remarcó al subrayar que no hay fundamento para que un ciudadano no pueda repostularse.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter