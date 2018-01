Desde el 8 de enero rige el pago de impuestos con el 5% de descuento

El director de Ingresos del Gobierno Municipal de Cercado informó que la Ley 145, de descuentos a los impuestos municipales, inició el ocho de enero de la presente gestión y concluirá el 31 de diciembre. Esta normativa permite a los contribuyentes obtener una rebaja en el pago de impuestos desde un 5% hasta el 15%.

La autoridad municipal afirmó que la Ley fue aprobada en diciembre de 2017 y modifica los plazos para los descuentos en el pago de impuestos de bienes muebles e inmuebles. “Esta política es de mayor incentivo tributario a quien más pronto pueda cancelar sus impuestos, para que se traduzcan en obras en beneficio de la gente en Tarija”, expresó.

Los primeros 60 días, contando desde el ocho de enero hasta el ocho de marzo, el descuento es del 15%.Desde el nueve de marzo hasta el siete de mayo es del 10%. A partir del ocho de mayo hasta el seis de julio es 7%; y finalmente del siete de julio hasta el cuatro de octubre (un periodo de 90 días) es del 5%. Quienes paguen después de esa fecha no tendrán ningún descuento, pero tampoco recibirán multas o sanciones.“Aprovechemos estos dos primeros meses, no esperemos hasta el último. Lo hagamos lo más pronto posible; es más, incluso se puede hacer pagos parciales, no tenemos que tener todo el monto, es decir en la medida que tenga ingresos se puede ir pagando. Si mi deuda es de mil bolivianos puedo dejar 100, en tres días 200, en cuatro días 500 y en el momento en que concluyo de pagar el monto total del impuesto se aplica el descuento que corresponde”, dijo el funcionario.

En cuanto a los patentes las rebajas serán los primeros 90 días, del 15 de enero al 17 de abril y en adelante no hay descuentos.

