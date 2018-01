Cinco empresas mostraron interés en construir planta de aguas residuales de San Blas

Cinco empresas, cuyos nombres no fueron precisados, mostraron interés para construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Blas, se prevé la reunión de aclaración para después recibir formalmente las propuestas.

“En pocos días se hace la reunión de aclaración, el 15 del próximo mes de febrero ya se define qué compañía internacional se va adjudicar, son cinco hasta el momento”, confirmó el activista ambiental, Ricardo Pacheco Flores.

“Lo importante es que se haga la reunión de aclaración y se adjudique el proyecto a la compañía más idónea, más técnica y a mediados del próximo mes se informe que los documentos están yendo al Concejo Municipal para hacer la Planta de San Blas”, acotó el vecino.

El Gobierno Municipal hizo la publicación de la licitación para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, que recibirá las aguas servidas del margen derecho del río Guadalquivir, las autoridades esperan reducir el impacto de la contaminación.

Esta obra se estima que tendrá un costo de 12,3 millones de dólares, el 50% será colocado por el Gobierno Municipal de Cercado y la otra mitad por el Gobierno departamental, de acuerdo con los compromisos asumidos por sus autoridades el año pasado.

Según Pacheco, la Gobernación tiene que estar preparando los documentos para aportar este 50%, no debe darse margen a la Asamblea Legislativa Departamental para argumentar que no enviaron el convenio oportunamente y por eso no se aprobó. Se debe evitar los contratiempos.

Pacheco también informó tener información que el ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño Yañez, llegará a Tarija este 27 de enero, pidió a la Gobernación y al Gobierno municipal de Cercado reunirse y definir quién hará el estudio para la Planta de Tratamiento de San Luis.

El activista mencionó:“esperemos que dejen la política a un lado y se reúnan, para que el Gobierno central con sus fondos haga el estudio para este planta. Pasaron tres meses, se dijo de todo, pero no se llegó a ningún acuerdo”.

Le pido al alcalde y al gobernador no perjudiquen a Tarija, el Gobierno está dispuesto a pagar el estudio, lamentablemente la política no deja, insistió al reiterar la importancia de tomar definiciones sobre esta Planta de Tratamiento.

Actualmente todas las aguas servidas de la ciudad caen directamente al río Guadalquivir e impactan gravemente; las lagunas de oxidación construida en la década de los 80 colapsaron hace bastante tiempo, sin ni siquiera mitigar el problema después.

Fernando Barral Zegarra

