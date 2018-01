Provincias O’Connor y Arce definirán fecha para paro cívico conjunto

Las provincias productoras de hidrocarburos, O’Connor y Arce, con sus dos Secciones, Padcaya y Bermejo, este viernes en suelo padcayeño, fijarán fecha para un paro conjunto por el proyecto de ley nacional del 45% de regalías.

“Vamos a fijar fecha, vamos a evaluar el calendario hacia adelante, está determinado el paro solamente falta ponerle día y hora”, confirmó el dirigente cívico de O’Connor, Eduardo Fernández Sosa, al añadir que coordinarán con la mancomunidad del Chaco chuquisaqueño.

También prevén reunirse con la Asociación de Municipios de Santa Cruz ANDECRUZ, añadió al reconocer que esta demanda no está ni en la agenda del Movimiento Al Socialismo MAS ni de ningún parlamentario, eso preocupa cuando también se decidió paralizar las actividades petroleras en la zona. “Es un tema que si el Gobierno no lo resuelve traerá consecuencias serias a la economía del país y del Departamento, San Telmo Norte está paralizado, no van a ingresar mientras no se apruebe el proyecto de ley”, enfatizó al referirse al Campo en la provincia Arce.

Las provincias productoras están más molestas porque la brigada parlamentaria, no les recibió el pasado lunes a pesar de los pedidos de reunirse para impulsar este proyecto de ley considerado de vital importancia para estas regiones.

El dirigente advirtió que el próximo campo petrolero a paralizar está en la provincia O’Connor, se trata del Campo “Jaguar X-6” en el bloque Huacareta, “en esta lógica, vamos a actuar siempre con responsabilidad”, aseguró el cívico.

Se acordó que en “Jaguar X-6” concluyan las construcciones civiles, vías de acceso, campamento y planchada, después no pasará más, ahí se detendrá y no va más, insistió al emplazar y llamar al diputado por el MAS, Ignacio Soruco a la reunión en Padcaya.

Los provincianos hicieron llegar un documento escrito a la presidenta de la Brigada Parlamentaria Sonia Condori Llanos, para que los parlamentarios de oposición y oficialismo, impulsen este proyecto de ley entregado el año pasado.

“Aquí tienen que confluir todos, oposición, oficialismo, el Gobierno, tienen que estar todos porque es un tema de interés nacional”, insistió Fernández uno de los principales impulsores del proyecto de ley del 45% de las regalías.

Estas regiones piden el 45% de las regalías del total que produzcan como provincia, en compensación a que los hidrocarburos están en su suelo, el 55% de los ingresos será para el resto del Departamento, actualmente no reciben nada de manera directa.

Fernando Barral Zegarra

