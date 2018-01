Dirigente de Sol.bo: “El pueblo está pidiendo a gritos la abrogación del Código Penal”

Preocupa a la organización política Sol.Bo la no solución del conflicto por el Gobierno sobre el nuevo código penal, el problema está extendiéndose en el tiempo, pasaron más de 50 días y no se observan visos de arreglo, el Gobierno decidió no escuchar al pueblo.

“El pueblo le está diciendo a gritos que hay que abrogar el código penal; sin embargo, salió con respuestas que no está esperando el pueblo”, cuestionó en Tarija el dirigente de esta organización, José Luis Bedregal Vargas.

El Gobierno no respondió como corresponde en el problema de la salud, anunció un encuentro nacional con organizaciones sociales que no tienen la capacidad estructural de mejorar las fallas de este servicio, cuestionó el político. “En el tema del código penal con el Consejo Nacional para el Cambio Conalcam, que ha perdido legitimidad y representatividad no se va resolver el problema, hace falta hacer una mesa nacional de diálogo con la participación de todos los actores implicados en este asunto complejo”, agregó.

Al decir que siguen las movilizaciones en el país y continuarán la próxima semana, lamentó que en el paro del Beni el miércoles, el oficialismo sacó sus funcionarios para desbloquear las calles por la fuerza, que fueron cortadas espontáneamente por la gente. “La próxima semana la asamblea de la paceñidad tomará determinaciones, el conflicto se alargará en el tiempo y el gobierno no está teniendo la sensatez para responder al pedido de abrogación del nuevo código penal aprobado el año pasado”, insistió.

Consultado si el Gobierno no estará queriendo ganar por cansancio, respondió que eso intentó con las fiestas de Navidad y fin de año, sin resultado, ahora está en lo mismo cuando la gente está más frustrada por el no respeto al referendo del 21 de febrero de 2016. “Por la frustración del tres de diciembre cuando quienes pierden en las urnas son finalmente autoridades judiciales. En fin, la forma de hacer las cosas está llevando al pueblo boliviano a un descontento y una molestia hacia el gobierno”, prosiguió.

“A eso se suma que el gabinete de ministros perdió absoluta credibilidad cuando no tiene capacidad para resolver el conflicto, y lo más peligroso es que el presidente del país también perdió credibilidad, no tiene posibilidades para resolver este conflicto”, finalizó Bedregal.

Fernando Barral Zegarra

