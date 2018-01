POA 2018 contempla presupuesto para el funcionamiento de todas las casas de acogida de la Gobernación

El secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Edgar Guzmán, dio a conocer que en el POA 2018 se establecieron presupuestos para el funcionamiento de todas las casas de acogida dependientes de la Gobernación, asimismo indicó que la iniciación de la gestión debe de cumplir una serie de requisitos para que se pueda proceder a los desembolsos pertinentes.

“Está previsto en el POA 2018 que ya ha sido aprobado que se empiecen a desembolsar todo este tipo de gastos, entonces yo creo que hay que tener un poco de paciencia porque la iniciación en sí de la gestión tiene que cumplir algunos requisitos para empezar a desembolsar, esto va a ser para todas las unidades que dependen al Gobierno Departamental, están todos los hogares de acogida tanto permanentes como transitorios “, dijo Guzmán.

En este sentido el secretario explicó que si bien el POA es gestión social de acuerdo al presupuesto 2017 – 2018 pese a que los recursos son menos, se ha pensado mantener el mismo monto, porque consideran que es una política social que está establecida por ley y la Gobernación va a cumplir esa ley.

“Una vez que el Tesoro General de la Nación ( TGN ), desembolse, nosotros vamos a desembolsar a todos los centros de acogida que tiene el Centro Departamental de Gestión Social ,SEDEGES , eso está planificado y se trata de superar todos los trámites de iniciación de gestión , por lo tanto, estimo que la próxima semana vamos a estar trabajando normal con los desembolsos”, dijo Guzmán.

Guzmán aclaró que en cuanto a alimentación y la atención a las necesidades de los ocho centros dependientes de la Gobernación, no se hizo faltar absolutamente nada, recalcando que lo que se debe es a los proveedores del mes de diciembre que se les cancelará en estos días.

Uno de los hogares dependiente del Gobierno Departamental y que actualmente estuvo pasando por una difícil situación tras no recibir los recursos correspondientes es el Centro de Rehabilitación para personas que sufren de alcoholismo “La Colmena”, el cual se encuentra a cargo por el padre Alejandro Fiorina.

“La Colmena”, uno de los hogares dependientes de la Gobernación que pese a los pocos recursos lucha por sostenerse

“Conozco la obra de La Colmena desde que empezó en el barrio Senac ,fui testigo de la búsqueda de un emplazamiento adecuado para la construcción del actual centro , supe de la falta de ayuda de quienes en su momento debieron ayudar con el mobiliario y de la tesonera lucha del padre Alejandro para salir adelante con su misión de apóstol ,vi crecer el hogar Santa Rita La Colmena desde du inicio con los talleres para dar una ocupación a los enfermos que salen rehabilitados ,carpintería ,metalurgia ,panadería, cultivo de hortalizas y cuidado de jardines”, dijo la señora Silvia Moscoso , representante del grupo de activistas Los Amigos de la Ciudad de Tarija.

Moscoso aseveró que conoce a fondo la entrega del padre Alejandro, quien sigue recorriendo diferentes arterias de Tarija en busca de enfermos, debajo de puentes y lugares donde se reúnen para llevarse calor humano y comprensión con una taza de café y pan, tomando en cuenta que muchas de las personas que padecen de este mal, en los peores casos son abandonadas por sus familias.

El padre Alejandro es muy querido y admirado por muchas familias tarijeñas tras la gran labor que realiza, de este modo Moscoso comentó que el padre siempre organiza una kermesse sin alcohol y muchas familias se aproximan al lugar para apoyar a esta obra de bien.

“¿Qué sería de muchas familias que tienen enfermos si no existiera el apoyo del hogar? , es una enfermedad que daña a todo el entorno y en La Colmena tienen el soporte para dar con organizaciones voluntarias como A.A que trabajan con ellos , la asistencia que el estado les da es pequeña y a veces muy impuntual y solamente para alimentos , no reciben apoyo para materiales de limpieza de los que viven ahí ni para el hogar en sí, tampoco para ropa de cama ni ropa para los moradores , no hay apoyo de menaje de cocina “,dijo Moscoso.

Moscoso resaltó que con el apoyo que el hogar recibe apenas alcanza para una alimentación pequeña por día, a su vez informó que en este mes se les ha entregado la beca alimenticia por dos meses y se les adeuda uno, pero existe compromiso para nivelar eso hasta fin de mes.

“Sobre los desembolsos no tenemos nada confirmado, lo del año pasado nos repusieron hasta el mes de noviembre y este año 2018 esperamos la firma de convenio para sesenta personas aunque somos más de setenta, la iglesia y la comunidad del padre Alejandro al igual que mucha gente buena nos apoyan, creo que este año será mejor de acuerdo a lo que nos dijeron en el Sedeges”, dijo el administrador de La Colmena, Víctor Chino.

Ante esta situación, la asambleísta María Lourdes Vaca, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Departamental, manifestó que le parece inadmisible el hecho de que recién se empiecen a desembolsar los recursos para los centros, subrayando que no se puede alegar falta de recursos, más aún cuando se trata de sostener hogares para la contención y rehabilitación.

“Lo que hay es incapacidad de priorizar el gasto, no se puede asumir competencias de otro nivel y dejar de brindar apoyo, por lo tanto, pienso que esto si es responsabilidad del Gobierno Departamental, lo que se debería hacer es planificar estos recursos y cumplir con los convenios asumidos”, dijo Vaca.

María José Oliva Grimalt

