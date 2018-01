Gremiales se suman a la protesta contra el Código Penal

En el transcurso de la mañana de ayer el sector gremial desarrolló una masiva marcha en repudió a varios artículos del nuevo Código Penal, asimismo la ejecutiva de la Federación de Gremiales Adriana Romero cuestionó el accionar de la Brigada Parlamentaria al supuestamente no socializar con anticipación dicho Código.

“Como sector gremial nos afectan varios artículos al igual que en el tema de la libre expresión y la organización ,hemos sacado una resolución como sector gremial de hacer la movilización solicitando la abrogación del artículo 88 en su inciso 11 ,los artículos 94 y 93 que se abroguen en su totalidad y se consensuen, aparte estamos pidiendo la modificación del artículo de microtráfico, queremos que se mantenga como delito pero que se sancione y penalice desde la portación de un gramo”, dijo Romero.

En este sentido, Romero indicó que en cuanto al tema de malversación de fondos que en caso de haber un desvío económico mal usado debe ser sancionado con una pena aprehensiva, de este modo enfatizó que esta protesta también es en contra de la Brigada Parlamentaria acentuando que la misma tiene la obligación de avisar con anticipación lo que son las leyes y normativas para evitar problemas de paros y movilizaciones como los de hoy en día.

“Esto es contra la Brigada Parlamentaria en su conjunto por que no ha cumplido con el trabajo que debería haber hecho, nosotros tenemos derecho de protestar y hacer conocer nuestros derechos, esto no es político esto no es contra el Presidente ni contra cualquier otro gobernante esto es contra la Brigada Parlamentaria que debería haber hecho conocer en su momento todas las normativas”, dijo Romero.

Romero señaló que el día de ayer apoyando la causa todos los mercados estuvieron cerrados, dado que son afiliados a su sector y muchos estuvieron presentes en esta marcha pacífica subrayando que estarán a la espera de que la Brigada Parlamentaria responda a la nota que enviaron pidiendo información tras lo sucedido para que por consiguiente se puedan conocer a fondo las normativas que vienen a futuro.

Por su parte, la presidenta de la Brigada Parlamentaria, Sonia Condori, mencionó que lo que dice la ejecutiva del sector gremial en torno a que no se socializó el nuevo Código es mentira, enfatizando que en septiembre del 2017 procedieron a invitar a diferentes sectores e instancias para la socialización correspondiente.

“Nosotros en el 2017 socializamos antes que se apruebe el Código Penal, yo creo que el sector gremial está politizando, a pesar de esto enviamos ayer a los gremiales una nota pidiendo que nos diga la fecha y la hora para entrar a socializar a este sector e inmediatamente recibimos una nota el día martes donde nos indican que la Federación de Trabajadores Gremiales pide la abrogación de algunos artículos”, dijo Condori.

En este contexto Condori recalcó que desde la Brigada Parlamentaria están dispuestos a explicar a todos los sectores artículo por artículo en que les favorecen estos y en que no, y en caso de que se requiera la modificación de los artículos, están para escuchar como diputados y senadores en pro del pueblo.

La diputada de Demócratas por Tarija, Lorena Gareca, explicó que respeta todos los puntos señalados por la ejecutiva del sector gremial como de todo el pueblo tarijeño, sin embargo, dijo que como parlamentarios pusieron en conocimiento de esta y otras instituciones la socialización del Nuevo Código Penal, a su vez destacó que hoy es el momento de unir fuerzas por que no se puede permitir que las libertades sean restringidas.

“Por ello hemos asumido la medida de huelga de hambre como una medida de expresar la indignación de la ciudadanía cuando le arrebatan el derecho a decidir, cuando le niegan el valor de su voto, cuando le quieren imponer normas injustas. Por ello convocamos pacíficamente a hacer escuchar nuestra voz exigiendo respeto a la CPE, respeto al 21F y a la abrogación total del CSP porque no queremos una Bolivia con mordaza, debemos terminar con la imposición escuchando las expresiones del pueblo boliviano ”, dijo Gareca.

Gareca argumentó que el viernes 19 Tarija debe ser el reflejo pacífico de la unidad en el paro convocado participando y haciendo escuchar en un solo grito: ¡Democracia y respeto al estado de derecho de los bolivianos!

En senador Víctor Hugo Zamora, concretó no solo el sector gremial está movilizado, sino muchos, unos de manera un poco más profunda en las calles y otros de manera más pacífica como por ejemplo las iglesias y otros sectores que representan criterios diferentes que están complicados con el tema del aborto, la libre expresión, los impuestos, los médicos con la criminalización del ejercicio de la profesión y finalmente todo el pueblo preocupado por la representación del pueblo.

“Lo que yo creo es que se ha tomado conciencia crítica de parte de la población y eso ayuda mucho a todos los parlamentarios de oposición que de una u otra manera hemos estado tratando de impedir que esta ley sea aprobada en la asamblea legislativa, todos saben que con un tercio es prácticamente imposible, yo no me imagino reivindicación de libertades democráticas sin la participación y aceptación del pueblo y de los sectores que son afectados. Lo que se está haciendo con socializar es para desactivar los movimientos sociales”, dijo Zamora.

Para finalizar, Zamora acotó que los parlamentarios estuvieron presentes unos con el mayor énfasis y otros con menor tratando de informar lo que ocurre con este tipo de aprobaciones que se vienen dando desde el inicio de la gestión gubernamental y que ahora están más radicalizadas porque necesitan controlar a la población en su conjunto.

María José Oliva Grimalt

