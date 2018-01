Errores de imprenta retrasan entrega de libros para revocatorio

El dirigente campesino Marcos Escribes, promotor del revocatorio, para el alcalde Ramiro Vallejos, la concejal Ana María Soria y los asambleístas Departamentales, Wilman Cardozo y Jorge Arias, informó que hubo un retraso para la presentación de los libros, porque la imprenta cometió algunos errores al momento de imprimir, sin embargo se prevé que la próxima semana podrá oficializar y presentar a la población para dar inicio a la recolección de firmas.

“Yo estoy a todo reunirme y preparando a la gente para la recolección de firmas, porque yo tengo a mucha gente que me está colaborando, esta gente será presentada el día que presente los libros. La presentación lo haremos en la plaza central de Yacuiba, ahí lo verán al equipo que trabajará con nosotros”, dijo Escribes, indicando que su actuación no responde a intereses personales o políticos como lo tildan.

Respecto a las denuncias que existen de que su persona se habría reunido con funcionarios municipales para que el revocatorio del Alcalde fracase, señaló que son falsas denuncias porque nunca se habría reunido con allegados al municipio, luego de solicitar los libros del revocatorio, aunque reconoció que sostuvo reuniones anteriores, pero esto fue para coordinar trabajos para su comunidad, donde él es dirigente. “En ningún momento me he reunido con Livio Aiza, lamentablemente solo quieren deslegitimizar este proceso y el trabajo que se está realizando. Ese día yo llegué a las 9:30 de Tarija y vine a la plazuela para dar a conocer a la prensa sobre el revocatorio, pero solo me encontré con un periodistas”, dijo, aclarando sobre las denuncias.

Para este proceso se destinó 740 libros, el cual significa una inversión fuerte para una sola persona, por lo que Escribes, señaló que está recibiendo ayuda de gente amiga, donde le facilitarán recursos económicos, movilidades, combustible y entre otros gastos que conlleva el proceso de revocatorio.

El dirigente campesino, recordó que ya tuvo una experiencia amarga con el revocatorio que promovió para el exejecutivo Marcial Rengifo, porque en esa oportunidad lo metieron preso, para que los libros no lleguen al Tribunal Electoral Departamental (TED), por lo cual en esta oportunidad asevera que será más precavido para que similar situación no se repita o haya pérdida de algunos libros.

“En este proceso hemos recibido amenazas, nos llaman con números privados, para tratar de ofendernos y molestarnos, incluso me dijeron que me van a matar junto a toda mi familia, ante esto yo voy a presentar las denuncias, porque sé quiénes me están calumniado”, resaltó Escribes indicando que no teme a las amenazas porque está trabajando por el pueblo, considerando que estas autoridades no cumplieron con sus promesas de campaña.

Redacción Central

Comparte Facebook

Twitter