2 máquinas de hemodiálisis dañadas ocasionan que pacientes sea “dializados” menos horas

La responsable del Programa de Salud Renal del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Elena Orihuela informó que dos máquinas de hemodiálisis se encuentran averiadas, razón por la que los pacientes están siendo dializados menos horas de las debidas. Desde el municipio demandan el pago de 16 millones de bolivianos al Gobierno central de la gestión 2016, monto destinado a cubrir la atención de diálisis, situación que obstaculiza la realización de convenios con clínicas privadas.

Mario (nombre ficticio) se encontraba sentado junto a algunos de sus familiares en una de las bancas de espera que están en el pasillo afuera de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Regional San Juan de Dios a la espera de su turno.

Además, contó que lamentablemente solo está recibiendo tres horas de hemodiálisis debido a la falta de máquinas, sin embargo, lo normal es que deberían recibir cuatro horas completas.

“Mucha gente viene de lejos, de Bermejo y muchas veces uno tiene que esperar unas dos o tres horas, depende a lo que ya (haya avanzado), pero, no nos hacen las horas completas por falta de máquinas (…) dos veces a la semana vengo porque no hay vacancia para que me den una día más a la semana”, manifestó Mario.

“Estamos aquí en espera porque no hay máquinas, hay como cinco máquinas nomás y las otras están fregadas y bueno estamos esperando que salgan los demás para entrar”, manifestó Mario quien vino desde un municipio fronterizo y ya esperaba más de una hora para recibir la atención de hemodiálisis.

Orihuela indicó que una de las máquinas ya llevaba mucho tiempo arruinada y la segunda se arruinó días atrás por lo que aseveró que actualmente cuentan con siete máquinas funcionando y haciendo cálculos, la Responsable del Programa indicó que se dializa en 4 turnos por un lapso de 3 horas.

“Alcanza para 50 pacientes, pero siempre que falte se amplía un poco las horas, en realidad no hay pacientes que se subdialicen, tal vez una media hora, pero nada más, estas máquinas están abasteciendo”, mencionó Orihuela.

Empero, Mario agregó que desde hace un mes y medio aproximadamente que ya no reciben las cuatro horas de hemodiálisis a razón de que algunas máquinas se arruinaron y más pacientes requirieron este servicio, según percibió.

La solicitud para el arreglo de las máquinas ya fue presentada, esperan el arribo de técnicos especializados siendo que los mismos no son de la ciudad de Tarija. Añadió que por el momento no hubo complicaciones en los pacientes como consecuencia de recibir solo tres horas de diálisis.

En contraste, Mario cuenta que al no cumplir con las cuatro horas siente efectos negativos en su salud. “Uno se siente con falta de aire, ganas de tomar mucho líquido, en cambio con las cuatro horas que te hacen ya estás bien”, refirió.

Pidió a las autoridades que canalicen la atención de hemodiálisis en las clínicas entre tanto se compran más máquinas o arreglen las que se arruinaron.

La responsable del Programa de Salud Renal refirió que en una reunión con personeros de la Alcaldía de Cercado manifestaron que no cuentan con los recursos económicos para que el municipio contrate servicios de diálisis de una clínica privada como lo habían solicitado los pacientes.

“Esta falta de dinero es porque el Gobierno central no ha pagado las diálisis, porque es el responsable de cubrir a los pacientes con diálisis a través de la Ley N° 475, pero no está cumpliendo con esto desde hace un año, entonces hay una deuda muy grande”, explicó Orihuela.

En el mismo sentido, el director de Salud del municipio de Cercado, Rodrigo Fuenzalida indicó que el Ministerio de Salud adeuda 16 millones de bolivianos a Cercado solo de la gestión 2016 y a falta de este desembolso no es posible realizar el convenio con clínicas privadas.

Sin embargo, manifestó que para el día de hoy está programada una reunión a las 10 de la mañana en la Defensoría de Pueblo donde participarán varias instituciones ligadas a la problemática.

NUEVO CENTRO DE DIÁLISIS

Orihuela acotó que la Gobernación es la instancia competente para dotar de este servicio en los hospitales de tercer nivel por lo que hace poco inició la construcción del nuevo Centro de Diálisis el cual se estima que culminará el mes de junio.

Además de la obra, también se tiene presupuestado el dinero para la compra de 11 máquinas de hemodiálisis, entonces hasta casi medio año se prevé contar con 18 máquinas en este nuevo Centro dentro del Hospital Regional San Juan de Dios.

Al menos 182 personas requieren del servicio de hemodiálisis en el departamento de Tarija, según el registro del Servicio Departamental de Salud, entre pacientes asegurados y no asegurados.

Giovana Cruz Villca

Comparte Facebook

Twitter