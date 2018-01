Realizarán visitas de campo para verificar en que se invierten los recursos del PROSOL

La coordinadora general del Programa Solidario Comunal (Prosol), Gladys Sandoval informó que realizarán las visitas de campo para verificar en qué invierten los recursos de dicho Programa y de igual manera a las adjudicaciones que realizan las empresas registradas siendo que a la fecha tres fueron suspendidas por irregularidades, aparentemente manipularon y hasta amenazaron a algunos comités para concretar la venta de productos.

“Estamos haciendo mayor seguimiento a las comunidades, en estos días no hemos podido hacer, pero seguramente cuando todo se normalice vamos a poder hacer los seguimientos (para conocer) en qué están invirtiendo los recursos”, manifestó Sandoval.

También pretenden fiscalizar las adjudicaciones de las empresas para evitar el desarrollo de un trabajo irregular con las comunidades ya que indicó que pese a que se encuentran registradas en el Prosol algunas empresas “están manipulando a las comunidades” para direccionar la compra. “Ya hemos suspendido a tres empresas, han sido notificadas con la suspensión por actos irregulares”, sostuvo la Coordinadora, aunque no detalló el nombre de las empresas que habrían incurrido en anormalidades, pero mencionó que se trata de empresas que no funcionan durante todo el año, sino que su intención es venderle solo al Prosol.

Asimismo, refirió que algunas de estas empresas se apersonan ante los comités en las comunidades y los convencen, incluso indicó que estas empresas son las que se encargan de llenar los formularios de las carpetas cuando esta son de uso exclusivo de las comunidades y consiguientemente presionan a los comités para que adjudiquen a sus empresas llegando incluso a amenazar a los comunarios, sostuvo Sandoval.

El funcionarios del Prosol conocieron las denuncias sobre este tipo de hechos por lo que enfatizó que las empresas al momento de ser registradas efectuaron el compromiso de mantener una conducta honesta con las comunidades, sin embargo, algunas de ellas no tomaron en cuenta este detalle a razón de ello continuarán con las tareas de seguimiento a las adjudicaciones, así también a la inversión.

Añadió que tiene todas las declaraciones de los comunarios y la documentación como respaldo de las presiones que algunas empresas están ejerciendo en contra de los miembros de los comités para favorecer la adjudicación, por lo que en base a ese sustento procedieron a la suspensión. “Nosotros recibimos las denuncias puesto de que cuando hemos registrado a las empresas también han hecho un compromiso de tener una conducta totalmente honesta con los comunarios”, enfatizó Sandoval.

PAGO

Recordó que hasta el mes de diciembre de la gestión pasada se canceló al 49% aproximadamente de las comunidades por lo que aún queda poco más de la mitad pendiente para la transferencia.

Agregó que el Gobierno Departamental transfirió a la libreta del Prosol 6000.000 de bolivianos los cuales todavía no están siendo cancelados a las comunidades debido a que no tienen personal contratado siendo que los funcionarios cumplieron su contrato el año pasado, en ese sentido, esperan que se concrete la contratación para retirar el dinero. “Lamentablemente no contamos con el personal, los contratos han vencido al 31 de diciembre, estamos esperando la contratación porque necesitamos personal contratado con usuario y firma habilitada para poder sacar los cheques”, explicó Sandoval.

La solicitud de contratación del personal de administración ya fue presentada por el Prosol, sin embargo, desconocen hasta cuando contarán con los funcionarios requeridos para continuar con el pago del Prosol.

Giovana Cruz Villca

