Proyectos mal elaborados y mal ejecutados afectaron a la Cuenca de Tajzara

Un taller desarrollado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) el día lunes en ambiente de la misma institución sensibilizó a varias instituciones que participaron del evento ya que dieron a conocer el efecto negativo que ocasionaron varios proyectos en la cuenca de Tazjara, entre ellos camineros, de riego, criadero de truchas que fueron ejecutados sin tomar en cuenta la conservación de la Reserva Biológica de Sama y principalmente las lagunas del sector.

No obstante, el director del Sernap, José Yucra recordando que fueron los técnicos del municipio de Yunchará quienes sugirieron la fecha del taller no asistieron, ni justificaron la ausencia. “La Alcaldesa (de Yunchará) el día lunes ha brillado por su ausencia, ni siquiera los técnicos han participado y es muy preocupante que no le ponga énfasis a algo tan delicado”.

Andaluz se contactó con la alcaldesa de Yunchará, Gladys Alarcón, quien manifestó que debido a su estado de salud no asistió y que el personal asignado a la actividad tuvo otro compromiso con otra entidad. “No pudimos asistir porque se tuvo otra actividad con el Icca (…), yo estoy con baja médica”, justificó Alarcón, pero indicó que se apersonará a oficinas del Sernap para solicitar nuevamente una reunión y conocer la situación actual, además arguyó que las lluvias constantes en el sector están retroalimentando las lagunas.

La monitora ambiental de la Reserva de Sama, Alva Gareca explicó que el equipo técnico y el cuerpo de protección de este espacio natural identificaron actividades, obras y proyectos ejecutados que inciden en la disminución de agua y sequedad de la cuenca de Tajzara.

Si bien, la principal razón por el que se secaron las lagunas se debe a las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones pluviales, la Monitora Ambiental, señaló que existen proyectos mal elaborados y por ende mal ejecutados en la zona que incidieron fuertemente en que las lagunas se sequen.

Todas estas actividades que perjudicaban el normal curso del agua hacia las lagunas fueron sistematizadas y presentadas el día lunes en un taller donde fueron convocadas todas las instituciones que tienen incidencia en la cuenca de Tajzara, entre ellas la Alcaldía, instancia de gobierno que no asistió

Sin embargo, participaron la Subgobernación de Yunchará, el Programa Ejecutivo de Rehabilitación de Tierras de Tarija (PERT), el Servicio Departamental de Gestión Integral del Agua (Sedegia), el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), informó Gareca.

Muchas de estas instituciones promueven o ejecutan proyectos de agua potable, riego, caminos en beneficio de las comunidades, pero, Gareca indicó que “lastimosamente en el diseño o en la ejecución no cumplen con todas las medidas ambientales o que no guardan estrecha relación con los objetivos de conservación de la Reserva”.

Ante ello, la Monitora Ambiental especificó que existen lugares dentro de la Reserva realizaron una zonificación, vale decir, que hay áreas donde no se permite la ejecución de determinadas actividades o hay mayor restricción porque son más vulnerables a que sean degradadas como en el caso de la cuenca de Tajzara.

Un ejemplo de ello es la carretera Iscayachi – Yunchará donde al construir la vía realizaron unos atajados y al culminar estos proyectos estos fueron dejados tal cual lo que ocasionó que se formen pequeñas lagunas al lado derecho del camino y al ver este espacio de agua algunos animales, como los patos silvestres, que en su intento de llegar a la laguna mueren al cruzar el asfaltado, además del riego no tecnificado en la zona obstruyendo que el agua vuelva a la laguna.

Gareca indicó que todos estos proyectos deben que ser encaminados, enfatizando que mientras se siga utilizando el líquido elemento de manera ineficiente en la zona la situación en las lagunas será peor mientras las instituciones no tomen en cuenta las observaciones ambientales del Sernap y consideren que solo se trata de obstaculizar los proyectos. “Las instituciones nos indican que es la primera vez que se les convoca a tantas (entidades) para hablar específicamente de la cuenca de Tajzara”, refirió la Ambientalista del Sernap agregando que anteriormente las instituciones sólo tenía una mirada de producción y no de conservación por lo que a partir del taller los técnicos que representaron a cada institución se comprometieron a cambiar de enfoque, coordinar y cumplir con las recomendaciones ambientales.

Prevén agendar una reunión con el Gobernador para coordinar los trabajos sobre un proyecto caminero en el sector y otra reunión por un similar proyecto con la Subgobernación para que dichas instituciones programen fecha para que maquinaria pueda acudir al lugar afectado y se pueda reconformar el terreno de modo que no se siga estancando el agua en un lado de la carretera obstaculizando el curso natural hacia las lagunas de Tajzara.

VISITAS

Para el día de hoy el Sernap junto con las instituciones que participaron del taller, además de técnicos de la Dirección de Gestión de Desarrollo Forestal del Viceministerio de Medio Ambiente y Agua desarrollarán dos visitas a la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama.

La primera visita que se efectuará hoy será en el área afectada por el incendio en la Reserva de Sama con el objetivo de identificar más sectores para la reforestación, sin embargo, Yucra mencionó que el Sernap identificó Guerra Huayco, San Pedro de Sola y Rincón de la Victoria por lo que no descartan ampliar la zona de reforestación.

El destino de la segunda visita es la cuenca de Tajzara, para el día jueves donde verificarán la situación actual de las cuencas, el derroche de agua que está ocasionando un criadero de peces en el sector, además de otros proyectos y a partir de ello analizarán soluciones para evitar el desvío de agua de las lagunas. “No se puede dejar abierto un canal y que salga el agua sino que se tiene que impermeabilizar todo eso para que vuelva el agua a ingresar a la laguna”, culminó el Director del Sernap.

Giovana Cruz Villca

