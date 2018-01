Después de haber sido promulgado: Brigada Parlamentaria socializará el nuevo Código Penal

En el transcurso de la mañana de ayer la presidenta de la Brigada Parlamentaria, Sonia Condori, efectuó una conferencia de prensa en las instalaciones de la Brigada Parlamentaria, en torno la socialización de la problemática nacional que aqueja a varios sectores enfocada al Código Penal.

“La Brigada Parlamentaria en ningún momento ha dejado de socializar este nuevo Código de Sistema Penal , varios meses atrás habíamos socializado el 18 de septiembre en el cual incluso invitamos a todas las organizaciones sociales , tengo las notas recepcionadas indicar que invitamos al Autotransporte , Universidad , Carrera de Medicina ,Federación de Gremiales , Asamblea Departamental, entre otros”, dijo Condori.

En este sentido, Condori destacó que tiene todo el respaldo correspondiente que certifica que en el momento indicado socializaron todos los puntos correspondientes antes de que dicho Código sea aprobado, a su vez mencionó que el día lunes el presidente Evo Morales anunció que se quedará sin efecto ni aplicabilidad este nuevo Código Penal.

De este modo apuntó que de esta manera en este lapso de tiempo, se podrá continuar socializando todos los artículos del Código y por ende poder desmentir la supuesta información distorsionada que brindan algunos abogados. “Eso quiere decir que las movilizaciones ya no tiene justificación para que sigan movilizándose, ya que esta demanda la población necesita conocer, por lo tanto muy responsablemente vamos a llegar a los 11 municipios de nuestro departamento con la socialización y también vamos a llegar a las organizaciones sociales como la Central Obrera Departamental (COD), los gremiales, Autotransporte , Colegio de Médicos ,Colegio de Abogados para que podamos socializar a fondo”, dijo Condori.

Asimismo invitó a toda la juventud y a la población en general a bajar de las redes sociales para poder conocer a detalle el nuevo Sistema Código Penal e instó a no perjudicar a la ciudadanía en si con las movilizaciones que señaló ya no tener sentido ni efecto alguno. “Creo que detrás de todo esto , sabemos que el 16 de diciembre hubo una concentración masiva en la ciudad de Cochabamba creo que eso no le ha gustado a la población se están camuflando en mandiles blancos queriendo desestabilizar a nuestro presidente Evo Morales por lo que las organizaciones sociales están firmes para poder respaldar y nosotros como autoridades nacionales también para poder socializar este nuevo Código Penal que más bien favorece a la población pero que responsablemente deben conocer”, dijo Condori.

De esta manera Condori apuntó que al momento de socializar se llevará a cabo un debate artículo por artículo, acentuando que sería bueno llevar una propuesta ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, indicando que esa es la manera más adecuada de tratar esta problemática. “Nuestro presidente está al lado del pueblo y nosotros estamos aprobando leyes escuchando al pueblo, vamos a empezar con el municipio de Cercado donde se encuentran muchas organizaciones sociales como la COD y el Auto Transporte, ya tenemos un cronograma armado para la socialización. Estamos con la disposición de llegar al cien por ciento de la población”, dijo Condori.

María José Oliva Grimalt

