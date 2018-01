Comité Cívico decidió realizar paro cívico y bloqueo para el viernes

El día de ayer desde las 19.00 horas en las instalaciones del Comité Cívico se desarrolló una asamblea con la presencia de diferentes instituciones e instancias del departamento de Tarija para tomar una serie de acciones y pasos a seguir en repudio al nuevo Código Penal.

Una de las principales accione establecidas es un paro cívico de 24 horas programado para efectuarse el próximo viernes 19 del presente mes, por el cual en dicha asamblea se insta a toda la población tarijeña a sumarse en apoyo a la causa para que la misma pueda ser contundente y por consiguiente el Gobierno Nacional pueda escuchar la voz de Tarija.

“Me preocupa al igual que a mucha gente la situación que estamos atravesando en este momento todo el pueblo boliviano, y aquí no se trata solamente de determinados artículos que los vayamos a ir a discutir por separado directamente estamos hablando sobre la intencionalidad que tiene el Código del Sistema Penal ya promulgado y puesto en vigencia y que todo el pueblo boliviano está pidiendo la abrogación total”, dijo el presidente del Comité Cívico de Tarija, Juan Carlos Ramos.

Ramos aseveró que es importante que todas las instancias se unan para poder hacer respetar los derechos universales del pueblo, manifestando que lo que le preocupa es que muchas de las instituciones no están tomando conciencia al realizar medidas cada una por su lado y esto desastroso para la ciudadanía en general.

De esta manera en la asamblea que de a poco se fueron sumando más personas en apoyo a esta lucha se organizó un paro de24 horas con bloqueos para el viernes 19, además de una marcha el día lunes 22 en contra del Gobierno Nacional, esta movilización se concentrará a horas 9.00 en la iglesia de La Loma de San Juan.

“Pedimos el respeto a la constitución, respeto a la decisión del soberano en el referéndum del 2016 y estamos pidiendo ahora la abrogación total de este Código que ha promulgado el gobierno, seguimos siendo ciudadanos bolivianos y vamos a estar luchando por la libertad este código protege a este gobierno, protege a los corruptos, ellos se han protegido para que luego no puedan ser juzgados como corresponde. ¡El lunes 22 de enero marcharemos en repudio a este gobierno, nosotros no les vamos a estar festejando!”, dijo Ramos.

Asimismo Ramos explicó que el paro cívico indefinido se acatara según las determinaciones que se aprueben a nivel nacional.

Por su parte la presidenta del Comité Cívico Femenino, Fátima Carrasco, subrayó que esta asamblea fue para socializar con todos los presentes el paro cívico del día viernes 19, la misma apuntó que la invitación fue emitida a todas las instancias afiliadas al Comité Cívico pero también de manera pública al ser la asamblea de la tarijeñidad.

“Que digan que nuestras medidas ya no tienen sentido, es el discurso que siempre hemos escuchado por parte de las personas del oficialismo están cuidando sus pegas y tratan de hacer que no resalten todas las movilizaciones que se están realizando a nivel nacional, la anterior semana durante cada día ha habido paros departamentales y esto no se puede desconocer, no se puede desconocer por qué el descontento está creciendo cada vez más”, dijo Carrasco.

El doctor Walter Mogro, acentuó que es lo primero que tiene que hacer el Gobierno es anular totalmente este Código el cual considera inquisidor y trabajar en la propuesta de la universidad de San Andrés en elaborar un nuevo Código con los actores principales, como el Colegio Médico ,Colegio de Abogados entre otros , sin embargo puntualizó que la intención del Gobierno es desmovilizar recalcando que lo que se firmó con los médicos hasta el día de hoy no se ve una nueva ley derogando los artículos que perjudican al sector. “La medida represiva del Gobierno es la persecución hacia los médicos, no les han cancelado sus salarios de diciembre y están todos los días movilizados, es importante que la decisión que tomemos sea departamental “, dijo Mogro.

La ejecutiva del sector Gremial, Adriana Romero, también estuvo presente en la reunión expresando su apoyo y solidaridad dando a conocer que a partir de esta semana su sector iniciará las movilizaciones que correspondan ,anunciando que hoy miércoles los mercados estarán cerrados. “No solo es el Código del Sistema Penal , también está el Código del Sistema Tributario , esta lo que es derechos reales hay muchas normas que aquí hay un responsable que debería hacerlas conocer y no solamente es el presidente si no que tenemos una Brigada Parlamentaria que debería explicarnos desde un principio todo ,para el sector gremial no hay oposición ni oficialismo , aquí hay un presidente con obligaciones ,una Gobernación con obligaciones ,una Alcaldía con obligaciones y una Brigada Parlamentaria que debe consultar ,hoy nos pronunciamos y no vamos a dejar que nadie hable y decida por el pueblo que somos nosotros”, dijo Romero.

Romero enfatizó que si bien su sector no se ve muy afectado con el Código Penal, pero como población todos están afectados, dado que se privará el derecho a protesta, libertad de expresión y el derecho al culto.

Un sector que también se encuentra sumamente preocupado ante esta problemática es el de los animalistas por que el Código Penal de igual modo los afecta, es por eso que se conformó a nivel nacional la Confederación Nacional Animalista en Acción y su meta es pelear por la abrogación ya mencionada.

“Nosotros como refugio y también SPAT estamos en el Comité Cívico con voz y voto, en el nuevo Código Penal hay artículos que desprotegen el medio ambiente, reducen en un año las penas por asesinato de animales y admite los sacrificios y rituales ,tenemos el artículo 168 que es sobre el tráfico de especies que establece penas leves para el tráfico de especies y hecha por tierra la ley de protección de fauna silvestre que es la 1333 ,en este nuevo Código puedes traficar la fauna con autorización”, dijo la representante del Refugio Rinconcito Feliz, Shaelle Castellanos.

María José Oliva Grimalt

