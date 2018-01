Asambleísta cree que la Gobernación no quiere pagar el PROSOL

El asambleísta departamental por el Movimiento al Socialismo MAS, Abel Guzmán, afirmó que la Gobernación en el fondo no quiere que haya el Programa Solidario Comunal Prosol a favor de las comunidades campesinas; por esa situación no cumplen con la transferencia de los recursos económicos cuando tenían todas las posibilidades para hacerlo el pasado año.

Guzmán indicó que el 2015 la Gobernación “actuó de mala fe” en contra de las comunidades, muchas no recibieron el Prosol el año 2016 y hubo de por medio con una serie de excusas. No se transfirió recursos al programa a ninguna comunidad y el 2017 hasta la fecha no se cumplió con la transferencia de los recursos para las comunidades habilitadas.

Explicó que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ALDT viabilizó varias normas, por ejemplo modificaciones presupuestarias, una en abril y otra en agosto, para que se pueda transferir recursos a las comunidades; por lo que la Gobernación tenía todo el tiempo para hacerlo, pero aún así no cumplieron con el programa.

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija FSUCCT, Osvaldo Fernández, indicó que la Gobernación solo cumplió con el desembolso de recursos del Prosol 2017 a 99 comunidades, y el compromiso que hicieron es concluir con las transferencias hasta el 15 de febrero.

Guzmán explicó que ya culminó el año fiscal y ahora no podría transferirse recursos del Prosol del pasado año, “no va a poder transferir, está expresamente prohibido, lo que se requiere es una ley”.

Osmar Arroyo

