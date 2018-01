Secretarios y directores ponen sus cargos a disposición del Gobernador

Los secretarios, asesores y directores de la Gobernación pusieron sus cargos a disposición del gobernador Adrián Oliva Alcázar, quien a la vez rediseña la nueva estructura administrativa de esta institución para su trabajo a partir del 2018.

“Lo que sí, en estos últimos días, hemos estado presentando, no solamente secretarios, sino también directores, que son los primeros círculos, presentando y poniendo a disposición nuestros cargos”, confirmó el asesor general, José Luis Gandarillas Tejada.

Esta tarea es probable que se termine en algunos días, poner a disposición del gobernador los cargos, le da libertad y margen para tomar decisiones sin ningún tipo de miramiento ni de posiciones personales, agregó el asesor. “Así el gobernador tomará la decisión de quién es la persona más correcta para llevar adelante las políticas a tomarse en adelante”, agregó. Ante consulta de si habrá menos secretarías y direcciones, el asesor respondió afirmativamente.

“Antes teníamos un presupuesto que era cinco veces mayor y hoy, por hoy, nos encontramos con otra realidad y es por eso que debemos contraer el aparato para poder desarrollar las tareas de una manera óptima”, contestó sin entrar en precisiones ni detalles.

La contracción mencionada supone la salida de algunos secretarios y directores, aún no se conoce cuántas secretarías y direcciones serán suprimidas, lo evidente es que el número de secretarios y directores será inferior al actual.

Además informó que la Gobernación este 2018 tendrá una nueva estructura administrativa, el gobernador terminó de rediseñar la nueva organización y fusionó algunas secretarias, y direcciones, que serán dadas a conocer en algunos días y explicó que el gobernador ha terminado de rediseñar la forma en que debe de funcionar la Gobernación, el número de Secretarías, hay algunas que deben de fusionarse con otras para optimizar la eficiencia y la eficacia de sus acciones. “Más allá de los nombres está evaluando el óptimo funcionamiento que debe tener la Gobernación, sabemos que ese trabajo ha terminado, se espera que el gobernador determine la nueva organización de esta institución”, agregó.

Transcurridos dos años y medio de su gestión, que está a la mitad, se confirman cambios en la estructura como en los funcionarios jerárquicos para la otra mitad de gestión que comienza en medio de un ambiente más electoralizado.

“Fuerzas del Sur” rechazó Código Penal y destacó protesta

La organización denominada “Fuerzas del Sur” rechazó el nuevo Código Penal del país, porque no sanciona a los delincuentes y apunta a restringir las libertades de los bolivianos, fue redactado por quienes elaboraron el mismo documento para Venezuela. El criterio es del representante, Willman Cardozo, al reiterar que esta organización está integrada por varios políticos como el gobernador Adrián Oliva. Se solidarizan con toda la protesta nacional, aunque sin inmiscuirse, para no ser apuntados.

“La protesta nació sola, no sé de dónde nació esta semilla, de sublevarse, de levantarse en el país, como político no entiendo lo que ocurre en los últimos, el país, no los políticos, ha comenzado a perderle el miedo al gobierno, al Estado, el temor a la dupla nacional. Ese corredor del Dakar lo que hizo no es político, es un ciudadano, de frontón decir las cosas, respete el 21 de febrero y respete la Constitución tal como respeto las reglas del Dakar, fíjense que hay una movilización nacional, ante eso no vamos a ser impertinentes”, acotó el legislador.

