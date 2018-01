Asambleísta chaqueño dice que el MAS convirtió a esa región en una provincia paceña

Las autoridades del Movimiento Al Socialismo MAS convirtieron al Gran Chaco en una provincia paceña, porque esta región es gobernada desde La Paz por el Gobierno nacional, ninguno de sus ejecutivos puede hacer nada si no es con la aquiescencia de las autoridades gubernamentales.

“Prácticamente nuestras autoridades entregaron el Chaco al Gobierno, a La Paz, al Chaco se lo gobierna desde la ciudad de La Paz, los alcaldes, los subgobernadores no hacen nada si no reciben instrucciones desde la sede de Gobierno”. La afirmación es del asambleísta departamental, Willman Cardozo Surriable, para quien asfaltar una cuadra, hacer un microriego, solucionar los problemas de la gente se ordena desde La Paz.

Al insistir que no hacen nada si no les mandan instrucciones desde la ciudad de La Paz, calificó este accionar de inaudito, eso la población no les perdona, cuando el gobernador quiere hacer algo le responden que no vale, quien vale es el que ordena en La Paz.

Aclaró que esto no es de ahora, viene desde hace seis a siete años, las autoridades del lugar no tienen libertad para hacer nada en el desarrollo, en el bienestar de la gente, si no hay órdenes desde La Paz a quien consultan; además permanentemente. “Esto es por la deslealtad, la traición de sus propias autoridades que gobernaron la región autónoma los últimos años, eso no les perdona la gente, por eso esperaba el revocatorio; sin embargo, los vivillos de las autoridades se adelantaron”, agregó.

Se adelantaron en sacar los libros y para camuflarse nos metieron a nosotros más en su revocatorio, acotó al referirse al revocatorio que plantearon sobre su cargo de asambleísta departamental, pedido que está en curso, por lo menos hasta ahora.

Cardozo volvió a desafiar a alcaldes y subgobernadores del Chaco a renunciar a sus cargos como la hará él, con la sola condición de que no vuelvan a repostularse, para que de esa manera la población pueda elegir nuevas autoridades representativas.

Criticó que las autoridades, hasta ahora, desde el 2015 manejaron más de 1.500 millones de bolivianos, sin ningún resultado para el Gran Chaco, “no han hecho absolutamente nada, no podemos seguir condenando de esa manera al Chaco”.

Si no renuncian en conjunto en algunos días, Cardozo en los primeros días de febrero los esperará a todos para su renuncia conjunta con la sola condición que nadie repostule inmediatamente después, “lo único que les pido a estos corruptos, tránsfugas y traidoras”.

Fernando Barral Zegarra

