Alrededor de un millar de personas vinculadas al trabajo de volquetas podría haber emigrado

Unas mil personas, entre choferes, operadores de equipo pesado y personal de apoyo, ligada a la Asociación de Volqueteros de Tarija, migraron el último año al norte de Bolivia y Argentina, ante el agudo desempleo en esta región.

“Hay muchas volquetas, mucho equipo pesado que está totalmente parado, de mi sector puede ser que unos 500 a mil personas que migraron y están trabajando en otro lado, aquí en Tarija todo está totalmente parado”, confirmó el dirigente, Nilo Soruco Sánchez.

Si hay algún proyecto de conclusión, no nos da trabajo a nosotros, estamos en una situación muy difícil, lo peor es que si uno hace un trabajo tiene que cobrar de aquí a seis meses, a veces ni siquiera puede cobrar, eso hace difícil la situación, reiteró.“Hay problemas en cobrar no solamente con la Gobernación y las alcaldías, sino también particulares, no tienen recursos, dan algún anticipo después tienes que cobrar cuando puedas y cargar combustible es con dinero al contado, muchas están en situación difícil”, concluyó.

Nuevo Sur

