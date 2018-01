Gobernación tratará de acceder a nuevo fideicomiso

La Gobernación está trabajando en procura de lograr un nuevo fideicomiso del Gobierno, que sería el primero de este año, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR por un monto todavía no precisado por los funcionarios. “Entendemos que el Gobierno nacional no ha podido colocar todos los recursos que ha puesto a disposición de las gobernaciones y los municipios, entonces la Gobernación de Tarija está concursando para acceder a un nuevo crédito”.

La confirmación es del secretario de Economía y Finanzas, Manuel Figueroa de los Ríos, no precisó un monto: “el secretario de planificación está trabajando, nosotros solamente estamos informado de manera muy general, este trabajo precisa un poco de discreción”.

Cuando se concrete formalmente se darán todos los detalles como se hizo con el anterior fideicomiso del FNDR, acotó al recordar que ese préstamo de 83 millones de bolivianos se puso en circulación los últimos días del año pasado.

Sobre el crédito bancario de 170 millones de bolivianos que pretenden, tras aprobación de la ley por la Asamblea Legislativa Departamental ALDT, informó que una comisión está trabajando intensamente en la elaboración del borrador de contrato para presentarlo al ente Legislativo departamental.

La ALDT tendrá que ratificarlo para firmar el contrato y desembolsar el crédito mencionado, agregó el funcionario, al referirse al préstamo de 68 millones de bolivianos que pretenden del Banco Unión y 102 millones del Banco Bisa.

Se estima que en el contrato estará precisado el interés del préstamo, alguien anticipó 6% anual, aunque otros consideran que podría ser menor, “no hay peor interés que obras paralizadas y empresas en quiebra”, respondió alguna vez el gobernador Adrián Oliva.

Sobre los ingresos de la Gobernación, especialmente por regalías, informó que todavía no llegó ningún monto, continúan trabajando con recursos del 2017, en enero del año pasado recibieron casi 50 millones de bolivianos, este año esperan sea 60 millones.

Sobre el Programa Solidario Comunal Prosol dijo entender que está regularizándose, consultado si el Prosol 2017 puede pagarse con dinero del 2018, respondió que todavía no llegó dinero de este año, recién se tendrá los últimos días de enero. “Estamos pagando con dineros de la gestión pasada”, sostuvo al asegurar que están cumpliendo con la ley, entiende que no se trata de 21 millones para el Prosol, todavía se analizan las comunidades de Bermejo; sin embargo, admitió no tener precisiones.

Campesinos temen que sólo 80 comunidades tengan Prosol

Los campesinos consideran que es necesaria una nueva ley departamental para concluir la entrega del Programa Solidario Comunal Prosol, porque solamente se dio a 80 comunidades de las 216 habilitadas para acceder al beneficio correspondiente al 2017. “Se aprobó 21 millones de bolivianos para las comunidades que aprobaron su carpeta, unas 215, pero de ellas no recibieron más de 80, alrededor de ocho millones, las demás quedaron pendientes”, precisó el dirigente campesino de Cercado, José Soruco Aparicio.

El dirigente expresó que el Prosol no es retroactivo, no se puede devengar a la siguiente gestión, es una transferencia anual, el 31 de diciembre de 2017 terminó la transferencia del Prosol y se precisa una nueva normativa. “Seguramente este trabajo está haciendo la parte técnico jurídica de la Gobernación, para ver qué van a hacer o de lo contrario ahí terminará la transferencia del Prosol 2017 con esos ocho millones”, estimó el dirigente con cierto pesimismo.

Fernando Barral Zegarra

