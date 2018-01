Sub Gobernación de Cercado comenzó gestión paralizada económicamente

La Subgobernación de Cercado está paralizada desde antes de diciembre, esta situación no se modificó a pesar del transcurso de los primeros diez días del nuevo año, de acuerdo con el coordinador de la entidad, Paul Mendoza Pino.

“Prácticamente está paralizada, no estamos todavía ejecutando nuestro POA 2018 y necesitamos las instructivas por parte de la Gobernación; por ejemplo, está paralizada la canasta alimentaria. Esta paralización es porque los contratos del personal que tiene a su cargo el programa concluyeron el 31 de diciembre y no se renovaron hasta ahora, no hay quien fiscalice ni supervise. Pedimos a la Gobernación agilice los contratos”, confirmó el funcionario.

Asimismo Mendoza dijo que siguen paralizadas las ejecuciones de sistemas de riego en varias comunidades por falta de desembolso de la Gobernación, a pesar de que la ejecución física de los proyectos superaría el 90%, prosiguió el funcionario.

